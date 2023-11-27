Банановые кексы за 25 минут, которые съедятся на раз-два
Если у вас есть дома перезрелые бананы - не торопитесь их выбрасывать. Приготовьте из них отличные и вкусные капкейки.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию блогера Дарии Дорошкевич в Instagram.
"Банановые капкейки за 25 минут. Из которых 20 минут - это выпечка. И 5 минут готовите тесто. Принципиальный вопрос для этих кексов - черные бананы. Перезрелые. Возможно, они у вас уже есть дома, не выбрасывайте!" - описала свой рецепт блогер.
Вам понадобятся
- 2 больших банана
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 100 мл масла (лучше недорогого оливкового или кукурузного)
- 1 ч. ложка корицы (можно больше, если любите)
- 250 г муки
- 1 ч. ложка соды
- 1 ст. ложка лимонного сока
Разомните бананы вилкой, добавьте яйца, сахар, масло, муку, соду, лимонный сок, корицу. Все тщательно перемешайте. Выложите смесь в формочки для кексов.
Выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Сверху посыпьте сахарной пудрой или корицей.
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