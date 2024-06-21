"Бамбетлі, виходок, гандабурка": які слова потрібно вивчити тим, хто збирається у Карпати

У Карпатах мова жителів суттєво відрізняється від тої, якою говорять у великих містах. Там існує багато діалектизмів і українці з інших регіонів не завжди їх розуміють.
Які слова є у словнику гуцульських говірок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням роз'яснення мовознавця Дмитра Савчука для Gazeta.ua.
Аршиця - важкодоступна вершина гори.
Бай - бенкет.
Бамбетлі - диван.
Борше - скоріше, швидше.
Боярок - пояс.
Бесаги - подвійна торба-мішок
Бріхташка - гаманець
Ветуля - коза, що не мала козенят.
Виходок - туалет, вбиральня.
Волосань - очерет.
Гайналі - жителі Карпат.
Гамати - їсти.
Гандабурка - картопля.
Година - затяжні дощі.
Гофа - двір, подвір'я.
Гоц - водоспад.
Ґеґя - тато.
Ґуст - смак, апетит.
Дека - 100 г.
Днински - щоденно.
Дрива - дрова.
Єк дужі? - як здоров'я - привітання.
Жарівка - електрична лампочка.
Желізко - праска.
Жичіти - позичати.
Завлєги - пізно вночі.
Затяготіти - завагітніти.
Збавлений - зіпсований.
Защик - укол
Калабач - вибоїна на дорозі.
Камізелька - жилетка, безрукавка міського типу.
Кимак - палиця, комачка, поліно.
Кебета - мізки
Клевець - молоток.
Клявза - лісосплавна гатка
Ковбель, ковблик - риба.
Коц - вовняна ковдра, укривало.
Кочело - колесо.
Лєрва - жінка легкої поведінки.
Лижби - ковзани.
Ліжник - шерстяна ковдра.
Лопта - м'яч.
Люфт - повітря
Маковиця - вершина гори.
Маринарка - піджак.
Монька - молоко.
Несогірший - непоганий, можливий.
Обора - садиба.
Олуфко - олівець
Падура - ліс.
Пазюньки - червона та біла смородина.
Паленка, палинка - самогонка.
Папіндека - картон
Плай - лісова стежка в горах
Пижик - маршрутне таксі.
Підбивати - готувати їжу.
Погарчик - рюмка.
Половінь - вогонь.
Пструг - форель.
Рагуль - невихований, недалекий і позбавлений смаку чоловік.
Ружі - троянди.
Ріхлик - поїзд
Свіже молоко - кисле молоко.
Сервус! - Здоров! Вітаю!
Склєнка - пляшка.
Слава Іссу, слава Ісусу Христу - вітання мешканців Карпат.
Солодке молоко - свіже молоко.
Стариня - батьки.
Студений - холодний, замерзлий.
Тано - дешево.
Трускавки - полуниці.
Фацирити - красти.
Хавка - рот, який забагато говорить.
Цьонька - свиня.
Челядина, чєлідина, чилідина, чілідина - жінка.
Чєда - діти.
Чічка - квітка
Шпас - жарт.
Усі ці слова Дмитро Савчук зібрав у Косівському районі Івано-Франківської області.
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