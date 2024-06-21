"Бамбетлі, виходок, гандабурка": какие слова нужно выучить тем, кто собирается в Карпаты

В Карпатах язык жителей существенно отличается от того, на котором говорят в больших городах. Там существует много диалектизмов, и украинцы из других регионов не всегда их понимают.
Какие слова есть в словаре гуцульских говоров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Дмитрия Савчука для Gazeta.ua.
Аршица - труднодоступная вершина горы.
Бай - пир, банкет.
Бамбетлі - диван.
Борше - скорее, быстрее.
Боярок - пояс.
Бесаги - двойная сумка-мешок
Бріхташка - кошелек
Ветуля - коза, не имеющая козлят.
Виходок - туалет.
Волосань - камыш.
Гайналі - жители Карпат.
Гамати - есть.
Гандабурка - картофель.
Година - затяжные дожди.
Гофа - двор, двор.
Гоц - водопад.
Гэгя – папа.
Густ - вкус, аппетит.
Дека - 100 г.
Днински - ежедневно.
Дрива - дрова.
Єк дужі? - как здоровье - приветствие.
Жарівка - электрическая лампочка.
Желізко - утюг.
Жичіти - одалживать.
Завлєгі - поздно ночью.
Затяготіти - забеременеть.
Збавлений - испорченный
Защик - укол
Калабач - рытвина на дороге.
Камізелька - жилетка, безрукавка городского типа.
Кимак - палка, комочка, полено.
Кебета - мозги
Клевец - молоток.
Клявза - лесосплавная гатка
Ковбель, ковблик - рыба.
Коц - шерстяное одеяло, покрывало
Кочело - колесо.
Лєрва - женщина легкого поведения.
Лижби - коньки.
Ліжник - шерстяное одеяло.
Лопта - мяч.
Люфт - воздух
Маковиця - вершина горы.
Маринарка - пиджак.
Монька - молоко.
Несогірший - неплохой, возможный.
Обора - усадьба.
Олуфко - карандаш
Падура - лис.
Пазюньки - красная и белая смородина.
Паленка, палинка - самогонка.
Папіндека - картон
Плай - лесная тропа в горах
Пижик - маршрутное такси.
Подбивать – готовить еду.
Погарчик - рюмка.
Половінь - огонь.
Пструг - форель.
Рагуль - невоспитанный, недалекий и безвкусный мужчина.
Ружі - розы.
Ріхлик - поезд
Свіже молоко - кислое молоко
Сервус! - Здорово! Поздравляю!
Склєнка - бутылка.
Слава Иссу, слава Иисусу Христу - приветствие жителей Карпат.
Сладкое молоко – свежее молоко.
Стариня - родители.
Студений - холодный, замерзший.
Тано - дешево.
Трускавки - клубника.
Фацирити - воровать.
Хавка - рот, который слишком много говорит.
Цьонька - свинья.
Челядина, чєлідина, чилидіна, чілідина - женщина.
Чєда - дети.
Чічка - цветок
Шпас - шутка.
Все эти слова Дмитрий Савчук собрал в Косовском районе Ивано-Франковской области.
Раньше мы писали о том, как правильно называть посуду для чая или кофе - філіжанка, чашка или горнятко.
А еще рассказывали о том, почему на украинском женские имена не должны звучать как "Лєна" или "Свєта".