В Балтийском море нашли "космический корабль": не видели ничего подобного (фото)

В Балтийском море в последние годы все чаще обнаруживают затонувшие корабли. Находки судов прошлых веков пролили новый свет на самые известные события прошлых эпох. Сейчас же был обнаружен корабль, который, предположительно, являлся космическим кораблем. Об этом пишет британское издание Express.

Охотники за кораблекрушениями нашли что-то совсем отличающееся от предыдущих находок. Занимаясь поисками, глубоководная спасательная компания Ocean Explorer запечатлела невероятное изображение более чем в 80 метрах под поверхностью воды. Как отметил руководитель группы Питер Линдберг, сначала его команда подумала, что они нашли затонувший НЛО.

"Я занимаюсь этим (подводной археологией - ред.) почти 20 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы работали девять дней, мы очень устали и собирались ехать домой, но решили сделать последний пробег с эхолотом, и вдруг обнаружили эту штуку", – рассказал он.

Объект имеет цилиндрическую форму диаметром 60 метров с жестким хвостом длиной 400 метров.

Как может выглядеть аномалия Балтийского моря, основанная на th (фото: Youtube)

"Мы слышали много разных объяснений, от космического корабля Джорджа Лукаса – "Тысячелетнего сокола" до "это своего рода люка в подземный мир", вроде как там должен быть ад или что-то в этом роде. Но ответ мы не узнаем, пока не побываем внизу", – добавил археолог.

Некоторые ученые считают, что объект имеет естественное происхождение, поскольку ни к какому кораблекрушению он явно не относится.

"Мы связались с геологами, морскими биологами, и когда они сказали, что никогда не видели ничего подобного, конечно, возникло больше мыслей. Это может быть нечто действительно потрясающее", – отметили специалисты.

Согласно предварительным оценкам, объекту около 140 000 лет. Не исключается, что он мог сформироваться во время ледникового периода.

Напомним, что ранее 12-летний мальчик неожиданно сделал научное открытие.

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