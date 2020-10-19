У Балтійському морі знайшли "космічний корабель": не бачили нічого подібного (фото)

У Балтійському морі в останні роки все частіше виявляють затонулі кораблі. Знахідки судів минулих століть пролили нове світло на найвідоміші події минулих епох. Зараз же було виявлено корабель, який, імовірно, був космічним кораблем. Про це пише британське видання Express.

Мисливці за затонулими кораблями знайшли щось зовсім відмінне від попередніх знахідок. Займаючись пошуками, глибоководна рятувальна компанія Ocean Explorer зафіксувала неймовірне зображення більш ніж у 80 метрах під поверхнею води. Як зазначив керівник групи Пітер Ліндберг, спочатку його команда подумала, що вони знайшли затонулий НЛО.

"Я займаюся цим (підводною археологією - ред.) майже 20 років і ніколи не бачив нічого подібного. Ми працювали дев'ять днів, ми дуже втомилися і збиралися їхати додому, але вирішили зробити останній пробіг з ехолотом, і раптом виявили цю штуку", – розповів він.

Об'єкт має циліндричну форму діаметром 60 метрів з жорстким хвостом довжиною 400 метрів.

Як може виглядати аномалія Балтійського моря, заснована на th (фото: Youtube)

"Ми чули багато різних пояснень, від космічного корабля Джорджа Лукаса – "Тисячолітнього сокола" до "свого роду люку в підземний світ", ніби як там повинно бути пекло або щось в цьому роді. Але відповідь ми не дізнаємося, поки не побуваємо внизу", – додав археолог.

Деякі вчені вважають, що об'єкт має природне походження, оскільки ні до якої аварії корабля він явно не відноситься.

"Ми зв'язалися з геологами, морськими біологами, і коли вони сказали, що ніколи не бачили нічого подібного, звичайно, виникло більше думок. Це може бути щось дійсно вражаюче", – відзначили фахівці.

Згідно з попередніми оцінками, об'єкту близько 140 000 років. Не виключається, що він міг сформуватися під час льодовикового періоду.

Нагадаємо, що раніше 12-річний хлопчик несподівано зробив наукове відкриття.

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