Балаклійські оладки, якими зустрічали ЗСУ: Клопотенко поділився унікальним рецептом

Відео, в якому мешканка Балаклії в Харківській області зустрічає ЗСУ з оладками, розлетілося всіма соціальними мережами та ЗМІ. Люди, які кілька місяців перебували в окупації, були готові поділитися з українськими військовими останнім.

Знаменитий кулінар Євген Клопотенко відшукав пані Наталю з Балаклеї та дізнався рецепт тих самих оладок, а потім поділився їм на своїй сторінці в Instagram.

"Ви вже чули їхню історію. Коли українські військові звільнили Балаклею, люди виходили їх зустрічати з обіймами та пригощати їжею, збиралися і повинні готувати собі їжу на багатті, готові поділитися останнім. Тому що українці. І це чудово", - написав кулінар.

Складові:

Кефір 500 мл

Сода – 1-1,5 ч. ложки

Борошно - 320 г

Рослинна олія – 1 ст. ложка

Цукор – 2 ст. ложки

Сіль - щіпка

Спосіб приготування:

Кефір підігріваєте та додаєте соду з цукром. Чекаєте на бульбашки. Потім додаєте олію і насипаєте борошно.

Замішує тісто, по консистенції як густа сметана. Даєте 15 хвилин постояти та смажте оладки на олії. А потім пригощаєте українських захисників, друзів та сусідів.