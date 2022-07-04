В Балаклее оккупанты назначили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос

Во временно оккупированной Балаклее Харьковской области заместителем псевдогородского головы стал участник шоу "Україна має талант" Сергей Агарков.
Об этом сообщает "Суспільне".
В частности, после Евромайдана и событий на востоке в 2014 году он уехал в Россию и сейчас вернулся.
Российские оккупанты распространили в сети видео из помещения Балаклейского городского совета, на котором "новоназначенный" оккупантами "заместитель городского головы" срывает табличку с именем головы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.
Коллаборационистом оказался Сергей Агарков - житель Харькова, известный своей антиукраинской позицией. С 2014 года он был руководителем организации "Союз народного единства" и стал одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".
Также ранее он выступал на талант-шоу "Україна має талант", где совал в нос гвозди и бил себя топором в живот.
Оккупанты в Балаклее объявили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос (balakleya_life)
Ранее мы сообщали, что мэру Балаклеи заочно сообщили о подозрении в госизмене.
Также мы писали, что мэру еще одного города в Харьковской области объявили подозрение в госизмене.