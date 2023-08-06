Баклажани, як гриби: так смачно, що ви захочете готувати цю страву щодня!

Сезон баклажанів вже розпочався, а значить настав час згадувати рецепти з цим овочем. Він універсальний, тому що чудово допомагає замінити м'ясо чи гриби. А ще й неймовірно корисний, тому що в ньому міститься калій, вітаміни РР, групи B, С, каротин, магній та мідь.
Як приготувати баклажани зі смаком грибів – читайте у матеріалі нижче.
Баклажани потрібно помити, очистити від шкірки, нарізати кубиками. Готові овочі скласти в миску, додати сіль, перемішати та залишити на 20 хвилин. Потім залити баклажани окропом і дати настоятися ще 7-10 хвилин, щоб пішла вся гіркота.
Поки баклажани проходять обробку, дрібно ріжемо цибулю і пасеруємо її в невеликій кількості рослинної олії на сковороді. Потім додаємо до цибулі оброблені баклажани.
Перемішуємо. Додаємо 200 мл вершків чи сметани, ще можна використовувати нежирний майонез. Потім - лавровий лист, дрібку перцю, гвоздику і ще раз добре перемішуємо.
Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 20 хвилин. Періодично помішуйте блюдо. Якщо любите гостріші овочі - додайте ще трохи солі, перцю та спецій до свого смаку.
Таку закуску з баклажанів можна подавати до гарніру у гарячому вигляді, а також насолоджуватися смаком у холодному вигляді, використовуючи як окрему страву.
А ось ще один рецепт приготування баклажанів зі смаком грибів:
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