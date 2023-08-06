Баклажани, як гриби: так смачно, що ви захочете готувати цю страву щодня!

Що вам знадобиться:

Баклажани - 1 кг

Цибуля - 500 г

Вершки або сметана 10% - 200 мл

Сіль – 1 ст. ложка

Гвоздика - 2 суцвіття

Лавровий лист

Перець - щіпка

Рослинна олія - для смаження

Як приготувати баклажани

Баклажани потрібно помити, очистити від шкірки, нарізати кубиками. Готові овочі скласти в миску, додати сіль, перемішати та залишити на 20 хвилин. Потім залити баклажани окропом і дати настоятися ще 7-10 хвилин, щоб пішла вся гіркота.

Поки баклажани проходять обробку, дрібно ріжемо цибулю і пасеруємо її в невеликій кількості рослинної олії на сковороді. Потім додаємо до цибулі оброблені баклажани.

Перемішуємо. Додаємо 200 мл вершків чи сметани, ще можна використовувати нежирний майонез. Потім - лавровий лист, дрібку перцю, гвоздику і ще раз добре перемішуємо.

Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 20 хвилин. Періодично помішуйте блюдо. Якщо любите гостріші овочі - додайте ще трохи солі, перцю та спецій до свого смаку.

Таку закуску з баклажанів можна подавати до гарніру у гарячому вигляді, а також насолоджуватися смаком у холодному вигляді, використовуючи як окрему страву.

А ось ще один рецепт приготування баклажанів зі смаком грибів: