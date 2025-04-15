Бахрома, замша и сапоги-"козаки": Катя Осадчая показала идеальный весенний образ в стиле бохо

Весной 2025 года в трендах стиль бохо или, как его еще называют, бохо-шик. Он сочетает в себе элементы этники, винтажа и легкого романтизма: бахрома, замша, легкие ткани, многослойность и теплые природные оттенки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущей Кати Осадчей решило детальнее рассказать про ее трендовый образ в стиле бохо, который сможет повторить каждая.

Какой "лук" выбрала Катя Осадчая

Ведущая и многодетная мама следит за модными трендами. На днях она показала стильный образ на весну.



Катя Осадчая задает тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

Основой ее лука стили джинсы цвета индиго или, как его еще называют, raw denim ("сырой деним"). Это ткань, которая не подвергается предварительной обработке или стирке после производства и имеет достаточно плотную структуру.



Осадчая показала образ в стиле бохо-шик (фото: instagram.com/kosadcha)

Дополнить джинсы Осадчая решила шифоновой блузкой бежевого оттенка, а также укороченным жакетом из замши с бахромой - неотъемлемым атрибутом стиля бохо.



Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Завершили стильный образ ведущей сапоги-"козаки" с оригинальным узором, а также солнцезащитные очки.



Лук Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Сколько стоит трендовый замшевый жакет с бахромой

Отметим, что укороченный жакет из замши украинского бренда Got's Label, как у Осадчей, стоит 36 800 гривен.

"Укороченный жакет с бахромой выполнен из карамельной замши. Мягкая фактура и теплый оттенок создают изысканный силуэт, который легко дополнит как повседневный, так и более изысканный образ", - сказано в описании на сайте.



Куртка с бахромой (фото: gotslabel.com)

Основные элементы стиля бохо

Природные ткани и легкие силуэты

Лен, хлопок, шифон, замша - все, что "дышит" и красиво струится. Одежда часто свободного кроя, с элементами многослойности.

Этнические и народные мотивы

Орнамент, вышивка, бахрома, аппликации. Часто можно увидеть влияние культуры цыган, хиппи, индейцев, африканских или восточных этносов.

Землистые оттенки + акценты

Теплые оттенки - коричневый, охра, терракота, кремовый - миксуются с насыщенным синим, бирюзовым, бордовым.

Украшения и аксессуары

Массивные серьги, кольца, этно-браслеты, шляпы, вязаные сумки, сумки через плечо с бахромой. Все смешивается в одном наряде, но смотрится органично.

Волосы и макияж