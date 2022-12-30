"Бахмут - найгарячіша точка планети". Українські снайпери розповіли про бої, які точаться в місті

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", місто Бахмут. Наразі окупанти великими силами намагаються оточити місто, хоча бої за нього точаться аж з 1 серпня.

"Росіяни не соромляться застосовувати тут будь-яку артилерію, в тому числі й важку", - розповідає один з героїв цього відео. Обидва військових - снайпери, вони воюють з окупантами з 2015 року.

"Росіяни пересуваються та займаються організацією наступу вночі. Спочатку обстрілюють українські позиції з РПГ, дуже люблять це робити, потім інша група підповзає до позиції та закидує її гранатами. Моя ж задача - знищувати противника на підходах", - каже один з військових.

Кадр із відео

За словами військового, за одну його зміну, якщо росіяни йдуть на штурм, кількість вражених цілей може налічувати десятки росіян.

"Вони навіть не пригинаються, тільки ховаються за будівлями та рештками місцевості".

Також чоловіки розповіли про те, чим є ПВК "Вагнер", яка належить російському підприємцеві Євгенію Пригожину.

"Це в'язні, які не мають бойового досвіду. Регулярні війська значно хитріші та обізнаніші, а "вагнерівці" йдуть на забій. Шлях у них тільки один - вперед, бо позаду на них чекають свої ж, які стріляють дезертирам у спину".

Кадр із відео

За словами чоловіків, своїх солдатів окупанти не жаліють - кидають поранених та, враховуючи те, як ті кричать та благають про допомогу, забирати їх наміру не мають.

"Буряти закінчились, скоро закінчаться і "вагнерівці". Подивимось кого вони пришлють після цього", - сміються захисники Бахмуту

Розповідають, що дуже багато росіян перевдягаються у форму ЗСУ. Враховуючи те, що лінія зіткнення постійно пересувається, буває вкрай складно не переплутати своїх та чужих.

"Росіяни знімають з наших поранених форму та бронежилети. Натомість українських поранених вдягають в російський піксель і, якщо "трьохсотих" транспортувати важко, росіяни їх просто розстрілюють. Потім з цього створюють фейки, ніби ми страчуємо російських полонених", - каже снайпер.

Кадр із відео

В Бахмуті залишилось багато жителів. Попри перманентну небезпеку обстрілів, вони займаються буденними справами. У місті навіть працюють аптеки, ринок та інші об’єкти інфраструктури.

Комунальники виконують свою роботу. Багато хто з місцевих відмовляється виїжджати: люди живуть у підвалах, а солдати ЗСУ допомагають їм їжею та теплими речами.