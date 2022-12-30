"Бахмут - самая горячая точка планеты". Украинские снайперы рассказали о боях, которые ведутся в городе

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", город Бахмут. Сейчас оккупанты большими силами пытаются окружить город, хотя бои за него ведутся с 1 августа.

"Россияне не стесняются применять здесь любую артиллерию, в том числе и тяжелую", - рассказывает один из героев этого видео. Оба военных - снайперы, они воюют с оккупантами с 2015 года.

"Россияне передвигаются и занимаются организацией наступления ночью. Сначала обстреливают украинские позиции с РПГ, очень любят это делать, потом другая группа подползает к позиции и забрасывает ее гранатами. Моя задача - уничтожать противника на подходах" , - говорит один из военных.

Кадр с видео

По словам военного, за одну его смену, если россияне идут на штурм, количество потрясенных целей может насчитывать десятки россиян.

"Они даже не пригибаются, только прячутся за постройками и остатками местности".

Также мужчины рассказали о том, что такое ППК "Вагнер", которая принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

"Это заключенные, не имеющие боевого опыта. Регулярные войска гораздо хитрее и осведомленнее, а "вагнеровцы" идут на забой. Путь у них только один - вперед, потому что сзади их ждут свои же, которые стреляют дезертирам в спину".

Кадр с видео

По словам мужчин, своих солдат оккупанты не жалеют - бросают раненых и, учитывая то, как те кричат и молят о помощи, забирать их не намерены.

"Буряты закончились, скоро закончатся и "вагнеровцы. Посмотрим кого они пришлют после этого", - смеются защитники Бахмута.

Рассказывают, что очень многие россияне переодеваются в форму ВСУ. Учитывая, что линия столкновения постоянно передвигается, бывает крайне сложно не перепутать своих и чужих.

"Россияне снимают с наших раненых форму и бронежилеты. В то же время украинских раненых одевают в российский пиксель и, если "трехсотых" транспортировать тяжело, россияне их просто расстреливают. Затем из этого создают фейки, будто мы казним российских пленных", - говорит снайпер.

Кадр с видео

В Бахмуте осталось много жителей. Несмотря на перманентную опасность обстрелов, они занимаются обычными делами. В городе работают даже аптеки, рынок и другие объекты инфраструктуры.

Коммунальщики выполняют свою работу. Многие местные отказываются уезжать: люди живут в подвалах, а солдаты ВСУ помогают им едой и теплыми вещами.