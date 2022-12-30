"Бахмут - самая горячая точка планеты". Украинские снайперы рассказали о боях, которые ведутся в городе

Российские войска не оставляют попыток оцепить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери.
Украинские военные, защищающие город от оккупантов уже почти пять месяцев, рассказали, что происходит в Бахмуте и его пригородах.
На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", город Бахмут. Сейчас оккупанты большими силами пытаются окружить город, хотя бои за него ведутся с 1 августа.
"Россияне не стесняются применять здесь любую артиллерию, в том числе и тяжелую", - рассказывает один из героев этого видео. Оба военных - снайперы, они воюют с оккупантами с 2015 года.
"Россияне передвигаются и занимаются организацией наступления ночью. Сначала обстреливают украинские позиции с РПГ, очень любят это делать, потом другая группа подползает к позиции и забрасывает ее гранатами. Моя задача - уничтожать противника на подходах" , - говорит один из военных.
Кадр с видео
По словам военного, за одну его смену, если россияне идут на штурм, количество потрясенных целей может насчитывать десятки россиян.
"Они даже не пригибаются, только прячутся за постройками и остатками местности".
Также мужчины рассказали о том, что такое ППК "Вагнер", которая принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
"Это заключенные, не имеющие боевого опыта. Регулярные войска гораздо хитрее и осведомленнее, а "вагнеровцы" идут на забой. Путь у них только один - вперед, потому что сзади их ждут свои же, которые стреляют дезертирам в спину".
Кадр с видео
По словам мужчин, своих солдат оккупанты не жалеют - бросают раненых и, учитывая то, как те кричат и молят о помощи, забирать их не намерены.
"Буряты закончились, скоро закончатся и "вагнеровцы. Посмотрим кого они пришлют после этого", - смеются защитники Бахмута.
Рассказывают, что очень многие россияне переодеваются в форму ВСУ. Учитывая, что линия столкновения постоянно передвигается, бывает крайне сложно не перепутать своих и чужих.
"Россияне снимают с наших раненых форму и бронежилеты. В то же время украинских раненых одевают в российский пиксель и, если "трехсотых" транспортировать тяжело, россияне их просто расстреливают. Затем из этого создают фейки, будто мы казним российских пленных", - говорит снайпер.
Кадр с видео
В Бахмуте осталось много жителей. Несмотря на перманентную опасность обстрелов, они занимаются обычными делами. В городе работают даже аптеки, рынок и другие объекты инфраструктуры.
Коммунальщики выполняют свою работу. Многие местные отказываются уезжать: люди живут в подвалах, а солдаты ВСУ помогают им едой и теплыми вещами.
Ранее мы рассказывали, как азербайджанец из ВСУ уничтожил кучу россиян под Бахмутом.
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