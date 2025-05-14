Багаторічна війна Кондратюка та Козловського: нумеролог "розклала по полицях" всі нюанси скандалу

За її словами, Кондратюк - борець за справедливість і ніколи не впустить фінансових можливостей.

"Він має саме негнучке та принципове число життєвого шляху 8, дуже матеріальне число вродженого таланту 6 та максимальну лінію побуту (4-5-6) з двома четвірками та трьома шістками", - зазначила Бланк.

Також вона пояснила, чому Віталій Козловський порушив свого часу умови договору.

"А Віталій - п'ятірка за числом життєвого шляху, для нього свобода важливіша за все, не дуже він розуміє якісь обмеження чи правила (4 немає у квадраті Піфагора). Тому він порушував умови, продовжуючи співати пісні, які вже йому не належали, а Ігор пішов до суду, бо не міг так просто стерпіти таку несправедливість (число життєвого шляху і, що важливо - недоотримувати гроші (44 + 666)", - розповіла нумеролог.



Нумеролог про Козловського та Кондратюка (ілюстрацію надано Бланк)

Також Тетяна Бланк розповіла, чому так довго співак не міг розрахуватись з боргом. За її словами, він не ставив це собі за мету і, можливо, думав, що ця ситуація якось вирішиться сама собою.

"Доходи у нього ситуативні та непрогнозовані: то є, то немає (три цифри в лінії побуту завжди означають нестабільність у фінансовій сфері). Його 5-ка в числі життєвого шляху може мати трохи шахрайські нахили та десь махлювати (ще й логіка сильна - у квадраті є 55), а десь - бути поверхневою. А 2-ка в числі вродженого таланту може вести підкилимові ігри та намагатися домовитися", - зазначила Бланк.



Що про Козловського "кажуть" цифри (ілюстрацію надано Бланк)

Вона розповіла, чому протистояння завершилося у 2025 році: у Кондратюка цей рік - 8-й особистий, рік карми, наслідків та результату, у Козловського - 9-й особистий рік, що символізує завершення, звільнення і прощення.

"В новий 9-річний цикл Віталій піде без боргів. Це дуже символічно", - підкреслила Бланк.



Що про конфлікт Кондратюка і Козловського "кажуть" цифри (ілюстрацію надано Бланк)

Також нумеролог зазначила, що і співак, і продюсер народилися в доволі непрості місячні дні.

"Кондратюк - в 9-й місячний день, день Кажана та Вампіра. Такі люди ніколи нічого не пускають на самотік і схильні дійсно трохи "вампірити" оточуючих", - розповіла Бланк.

Віталій Козловський народився напередодні Повні, в 15-й місячний день, символами якого є Змія та Шакал. За словами Бланк, народженим в Повню не можна робити нічого потайки - все одно все розкриється.

"Вони начебто постійно під великим софітом, під променем світла, дуже помітні люди в соціумі. Шакал вміє носити маски, як і число життєвого шляху 5, а також 15-й місячний день пов'язаний з енергією спокуси, з якою іноді важко впоратись і ці люди можуть дійсно порушувати різні закони", - підсумувала Тетяна Бланк.