Багатодітна мама назвала 5 способів, як прати та економити гроші

Як заощаджувати гроші на пранні

Британка Лора Дов повідомила, що ні для кого не секрет, що прання - це неприємна робота по дому для більшості людей. Так, вона дала кілька порад, які допоможуть трохи полегшити прання.

Купуйте придатну вам пральну машину

Хоча це може здатися простим, за словами Лори, пошук пральної машини, яка підійде для вашої оселі, може "змінити правила гри". Для людей з кількома дітьми пральна машина на 10 кг, ймовірно, буде найбільш ефективною для прання без зайвих витрат енергії.

Однак для людей, які живуть одні, занадто велика машина зрештою споживатиме багато енергії й відіб'ється на рахунках по комуналці. По можливості переконайтеся, що ви маєте повне завантаження в машині.

Не перевантажуйте "пралку"

Перевантаження приладу може призвести до того, що одяг пратиметься не так ретельно, як слід, а це часто означає, що його доведеться прати знову.

Лаура порекомендувала швидкий спосіб, щоб перевірити, чи не перевантажили ви барабан - потрібно покласти руку поверх одягу. Якщо рука не поміщається - вийміть частину одягу з барабана.

Періть при правильному циклі та температурі

Це може здатися очевидним, але використання правильних налаштувань прання для вашої тканини дійсно важливе. Там, де це можливо, прання одягу за прохолодніших умов зробить завантаження білизни ефективнішою - навіть перехід від прання при 40°С до 30°С може заощадити 38 % енергоспоживання.

Не періть різні структури тканини разом

Дуже важливо пам'ятати, які речі можна прати разом, а які - ні. Наприклад, кухонні рушники не слід прати разом із повсякденним одягом, оскільки вони, ймовірно, є розсадником бактерій. Так, кухонні рушники слід прати за більш високої температури з іншою кількістю прального порошку в порівнянні зі стандартним одягом.

Додавання додаткового віджиму може прискорити час сушіння

"Багато кому з нас не подобається використовувати сушильну машину через величезні витрати, пов'язані з нею, тому я завжди віджимаю більш важкі речі, такі як рушники, на один-два додаткові віджима, перш ніж вивішувати їх для сушіння", - поділилася Лора.