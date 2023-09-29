Ось як самостійно полагодити пральну машину та не викликати майстра

Пральні машини стави необхідними приладами, які набагато полегшують життя. Однак, іноді можуть виникнути поломки, яких можна уникнути без виклику майстра.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський сайт Repair aid .

Машина не віджимає білизну

Проблема виникає, якщо техніка не має датчика для визначення дисбалансу. Коли в барабані занадто багато білизни, то він просто не може розкрутитися. Варто дістати половину білизни та рівномірно розподілити по барабану і спробувати ще раз.

До того ж якщо користувач запрограмував техніку на мінімум, білизна залишиться вологою, і здаватиметься, що пральна машина її не віджала.

Не нагрівається вода

Якщо в пральній машині не гріється вода - проблема ховається в зламаному елементі нагрівання або порушенні проводки. Дроти у більшості машин розташовані поблизу корпусу: проводка перетирається з часом від вібрацій, які створюються технікою.

Також ТЕН починає працювати слабше через накип, що утворився. Достатньо дістати деталь та вичистити її. Щоб уникнути цього у майбутньому, рекомендується використовувати спеціальні пом'якшувальні засоби або встановити додатковий фільтр для води.

До такої проблеми може призвести датчик нагрівання, який з часом пошкоджується і його потрібно замінити.

Прилад гучно працює

Якщо чутно гучні звуки, коли машинка працює, то це викликано несправностями або дрібними похибками у використанні.

Причиною може бути нерівномірний розподіл білизни, який спричиняє гучні звуки. Проблема найчастіше виникає у старих моделей техніки, у яких відсутня функція контролю балансу.

Неправильно встановлена техніка видає стукіт і "підстрибує" на високих обертах при вібрації: особливо сильний шум - під час зливу води або віджиму. Виправить положення силіконова підставка або спеціальний килимок, що створює антивібраційний бар'єр.

Часто барабан стукає, коли до нього потрапляють сторонні предмети, що залишились у кишенях одягу. Одяг з великими гудзиками краще прати заздалегідь вивернувши навиворіт, оскільки аксесуари великого розміру теж можуть стукати по барабану.

Протікає пральна машина

Якщо з приладу витікає вода, то спочатку необхідно з'ясувати, звідки тече рідина.

Проблема зі шлангом - на це найчастіша причина, через яку підтікає пристрій. Якщо пошкоджено бак - у цьому випадку без заміни комплектуючих не обійтись.

Для визначення неполадок у баку слід оглянути дно приладу. Знадобиться кишеньковий ліхтарик. Знайти, де протікає машинка, можна за слідами води. Якщо у пральному агрегаті вертикальне завантаження, то потрібно зняти частину корпусу, розташовану збоку.

Сальник вийшов з ладу - у цьому випадку варто поглянути на бак і місце, де розташовані підшипники. Якщо вони зношені - потрібно замінити.