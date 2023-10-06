Многодетная мама назвала 5 способов, как стирать и экономить деньги

Как экономить деньги на стирке

Британка Лора Дов сообщила, что ни для кого не секрет, что стирка - это самая нелюбимая работа по дому для большинства людей. Так, она дала несколько советов, которые помогут немного облегчить стирку.

Купите подходящую вам стиральную машину

Хотя это может показаться простым, по словам Лоры, поиск стиральной машины, которая подойдет для вашего дома, может "изменить правила игры". Для людей с несколькими детьми стиральная машина на 10 кг, вероятно, будет наиболее эффективной для стирки без лишних затрат энергии.

Однако для людей, которые живут одни, слишком большая машина в конечном итоге будет потреблять много энергии и отразится на счетах по коммуналке. По возможности убедитесь, что у вас полная загрузка в машине.

Не перегружайте "стиралку"

Перегрузка прибора может привести к тому, что одежда будет стираться не так тщательно, как следовало бы, а это часто означает, что ее придется стирать снова.

Лаура порекомендовала быстрый способ, чтобы проверить, не перегрузили ли вы барабан - нужно положить руку поверх одежды. Если рука не помещается - выньте часть одежды из барабана.

Стирайте при правильном цикле и температуре

Это может показаться очевидным, но использование правильных настроек стирки для вашей ткани действительно важно. Там, где это возможно, стирка одежды при более прохладных условиях сделает загрузку белья более эффективной - даже переход от стирки при 40°С к 30°С может сэкономить 38 % энергопотребления.

Не стирайте разные структуры ткани вместе

Очень важно помнить, какие вещи можно стирать вместе, а какие - нет. Например, кухонные полотенца не следует стирать вместе с повседневной одеждой, поскольку они, вероятно, являются рассадником бактерий. Так, кухонные полотенца следует стирать при более высокой температуре с другим количеством стирального порошка по сравнению со стандартной одеждой.

Добавление дополнительного отжима может ускорить время сушки

"Многим из нас не нравится использовать сушильную машину из-за огромных затрат, связанных с ней, поэтому я всегда отжимаю более тяжелые вещи, такие как полотенца, на один-два дополнительных отжима, прежде чем вывешивать их для сушки", - поделилась Лора.