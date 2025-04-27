Багато жінок досі у це вірять: топ-5 популярних міфів про менструацію

Менструація й досі залишається темою, оповитою безліччю хибних уявлень. Попри досягнення науки й відкритий доступ до інформації, деякі міфи все ще живуть у свідомості багатьох людей.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про п’ять найпоширеніших міфів, в які варто перестати вірити жінкам.
За словами гінеколога Катерини Молокович, фізична активність під час менструації навпаки допомагає зняти біль та полегшити симптоми.
Під час тренування виробляються ендорфіни - природні "гормони щастя", які полегшують біль і покращують самопочуття.
Легка активність, як-от йога, пілатес, розтяжка чи ходьба, знижує спазми і здуття. Регулярні тренування загалом сприяють більш стабільному менструальному циклу.
Важливо прислухатися до свого тіла. Якщо вам комфортно, то займайтеся спортом. Якщо відчуваєте слабкість чи біль - краще відпочити.
Цикл може змінюватись через стрес, хвороби чи навіть зміну харчування. Нормальним вважається цикл від 24 до 38 днів.
На цикл впливають багато чинників:
Необхідно розуміти, що організм не працює як годинник. Навіть у здорових жінок можуть траплятися "збої", і це не обов’язково означає проблеми зі здоров’ям.
Менструація не зобов’язана" приходити" щомісяця день у день. Важливо слідкувати за загальною регулярністю, тривалістю, болісністю і іншими симптомами.
Приймати теплу ванну чи плавати цілком безпечно, якщо використовуєте тампон
чи менструальну чашу.
До того ж ванна може бути чудовим способом зняти стрес, втому та напругу, які часто супроводжують менструацію.
Медик зазначила, що завагітніти під час менструації можна, якщо у вас короткий цикл або овуляція змістилась. Такі випадки рідкість, але вони все ж є.
Сперма може зберігати свою життєздатність у жіночих статевих шляхах до 5 днів, а якщо у жінки короткий менструальний цикл, овуляція може відбутися незабаром після закінчення менструації.
Тому завжди використовуйте контрацепцію, якщо не плануєте вагітність.
Місячні - це не спосіб "очищення", а нормальний фізіологічний процес, який є частиною циклу репродуктивної системи.
Менструація є виведенням ендометрію (внутрішньої оболонки матки), яка не була використана для імплантації заплідненої яйцеклітини. Це не має на меті очищення організму від токсинів чи шкідливих речовин.
Організм людини має інші системи для детоксикації, такі як печінка, нирки та лімфатична система, які займаються виведенням шкідливих речовин.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка гінеколога Катерини Молокович та сайт WebMD.