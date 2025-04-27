Багато жінок досі у це вірять: топ-5 популярних міфів про менструацію

Під час менструації не можна займатися спортом

За словами гінеколога Катерини Молокович, фізична активність під час менструації навпаки допомагає зняти біль та полегшити симптоми.

Під час тренування виробляються ендорфіни - природні "гормони щастя", які полегшують біль і покращують самопочуття.

Легка активність, як-от йога, пілатес, розтяжка чи ходьба, знижує спазми і здуття. Регулярні тренування загалом сприяють більш стабільному менструальному циклу.

Важливо прислухатися до свого тіла. Якщо вам комфортно, то займайтеся спортом. Якщо відчуваєте слабкість чи біль - краще відпочити.

Місячні завжди мають бути "по графіку"

Цикл може змінюватись через стрес, хвороби чи навіть зміну харчування. Нормальним вважається цикл від 24 до 38 днів.

На цикл впливають багато чинників:

стрес

зміна клімату або часових поясів

фізичні навантаження

хвороби

гормональні зміни (наприклад, після пологів або в підлітковому віці)

Необхідно розуміти, що організм не працює як годинник. Навіть у здорових жінок можуть траплятися "збої", і це не обов’язково означає проблеми зі здоров’ям.

Менструація не зобов’язана" приходити" щомісяця день у день. Важливо слідкувати за загальною регулярністю, тривалістю, болісністю і іншими симптомами.

Під час менструації не можна приймати ванну чи плавати

Приймати теплу ванну чи плавати цілком безпечно, якщо використовуєте тампон

чи менструальну чашу.

До того ж ванна може бути чудовим способом зняти стрес, втому та напругу, які часто супроводжують менструацію.

Під час менструації не можна завагітніти

Медик зазначила, що завагітніти під час менструації можна, якщо у вас короткий цикл або овуляція змістилась. Такі випадки рідкість, але вони все ж є.

Сперма може зберігати свою життєздатність у жіночих статевих шляхах до 5 днів, а якщо у жінки короткий менструальний цикл, овуляція може відбутися незабаром після закінчення менструації.

Тому завжди використовуйте контрацепцію, якщо не плануєте вагітність.

Місячні очищають організм від токсинів

Місячні - це не спосіб "очищення", а нормальний фізіологічний процес, який є частиною циклу репродуктивної системи.

Менструація є виведенням ендометрію (внутрішньої оболонки матки), яка не була використана для імплантації заплідненої яйцеклітини. Це не має на меті очищення організму від токсинів чи шкідливих речовин.

Організм людини має інші системи для детоксикації, такі як печінка, нирки та лімфатична система, які займаються виведенням шкідливих речовин.