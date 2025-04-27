Многие женщины до сих пор в это верят: топ-5 популярных мифов о менструации

Во время менструации нельзя заниматься спортом

По словам гинеколога Екатерины Молокович, физическая активность во время менструации наоборот помогает снять боль и облегчить симптомы.

Во время тренировки вырабатываются эндорфины - естественные "гормоны счастья", которые облегчают боль и улучшают самочувствие.

Легкая активность, например йога, пилатес, растяжка или ходьба, снижает спазмы и вздутие. Регулярные тренировки в целом способствуют более стабильному менструальному циклу.

Важно прислушиваться к своему телу. Если вам комфортно, то занимайтесь спортом. Если чувствуете слабость или боль - лучше отдохнуть.

Месячные всегда должны быть "по графику"

Цикл может меняться из-за стресса, болезни или даже изменения питания. Нормальным считается цикл от 24 до 38 дней.

На цикл влияют многие факторы:

стресс

изменение климата или часовых поясов

физические нагрузки

болезни

гормональные изменения (например, после родов или в подростковом возрасте)

Необходимо понимать, что организм не работает как часы. Даже у здоровых женщин могут случаться "сбои", и это не обязательно означает проблемы со здоровьем.

Менструация не обязана "приходить" каждый месяц изо дня в день. Важно следить за общей регулярностью, продолжительностью, болезненностью и другими симптомами.

Во время менструации нельзя принимать ванну или плавать

Принимать теплую ванну или плавать вполне безопасно, если используете тампон

или менструальную чашу.

К тому же ванна может быть отличным способом снять стресс, усталость и напряжение, которые часто сопровождают менструацию.

Во время менструации нельзя забеременеть

Медик отметила, что забеременеть во время менструации можно, если у вас короткий цикл или овуляция сместилась. Такие случаи редкость, но они все же есть.

Сперма может сохранять свою жизнеспособность в женских половых путях до 5 дней, а если у женщины короткий менструальный цикл, овуляция может произойти вскоре после окончания менструации.

Поэтому всегда используйте контрацепцию, если не планируете беременность.

Месячные очищают организм от токсинов

Месячные - это не способ "очищения", а нормальный физиологический процесс, который является частью цикла репродуктивной системы.

Менструация является выведением эндометрия (внутренней оболочки матки), которая не была использована для имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Это не имеет целью очищение организма от токсинов или вредных веществ.

Организм человека имеет другие системы для детоксикации, такие как печень, почки и лимфатическая система, которые занимаются выведением вредных веществ.