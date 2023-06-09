Много важных дел. Стало известно, где сейчас Потап и чем он занимается (видео)

Певец и продюсер Потап сейчас находится в Украине, а не за границей, как многие думают. По словам артиста, на родине у него много важных дел.

В частности, на днях Алексей Потапенко вместе с добровольческим батальоном "Добробат", амбассадором которого он является, помогли вернуть жилье женщине из Гостомеля: Надежда Ивановна чудом осталась в живых после того, как в ее дом прилетели три российские ракеты. Она живет сама, ее внук сейчас служит в ВСУ и защищает наше государство.

Потап и "Добробат" помогают пострадавшим во время войны украинцам (фото: instagram.com/realpotap)

"Так ребята здесь трудились, рук не возлагали, как же я им благодарна за все!" - со слезами на глазах рассказала Надежда Ивановна.

Также, по возвращении в Украину, певец сразу встретился с любимой женой Настей Каменских, у которой на днях завершилась первая часть тура "Я - Украина", где на военные нужды было собрано около 750 тысяч гривен.

Поэтому у влюбленных была возможность уделить время только друг другу.

"Как любая влюбленная пара, мы счастливы иметь возможность уделить время и внимание исключительно друг другу. Когда мы вместе, то все время проводим вместе - готовим еду, валяемся под одеялом, обнимаемся, а ночью теряем нервные клетки от ракетных обстрелов и тревог", – говорит Потап, развенчивая слухи о том, что Настя и Алексей разошлись.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)