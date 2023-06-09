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Много важных дел. Стало известно, где сейчас Потап и чем он занимается (видео)

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Пятница 09 июня 2023 13:27
Много важных дел. Стало известно, где сейчас Потап и чем он занимается (видео) У Потапа много дел (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Татьяна Самарук

Певец и продюсер Потап сейчас находится в Украине, а не за границей, как многие думают. По словам артиста, на родине у него много важных дел.

В частности, на днях Алексей Потапенко вместе с добровольческим батальоном "Добробат", амбассадором которого он является, помогли вернуть жилье женщине из Гостомеля: Надежда Ивановна чудом осталась в живых после того, как в ее дом прилетели три российские ракеты. Она живет сама, ее внук сейчас служит в ВСУ и защищает наше государство.

Много важных дел. Стало известно, где сейчас Потап и чем он занимается (видео)

Потап и "Добробат" помогают пострадавшим во время войны украинцам (фото: instagram.com/realpotap)

"Так ребята здесь трудились, рук не возлагали, как же я им благодарна за все!" - со слезами на глазах рассказала Надежда Ивановна.

Также, по возвращении в Украину, певец сразу встретился с любимой женой Настей Каменских, у которой на днях завершилась первая часть тура "Я - Украина", где на военные нужды было собрано около 750 тысяч гривен.

Поэтому у влюбленных была возможность уделить время только друг другу.

"Как любая влюбленная пара, мы счастливы иметь возможность уделить время и внимание исключительно друг другу. Когда мы вместе, то все время проводим вместе - готовим еду, валяемся под одеялом, обнимаемся, а ночью теряем нервные клетки от ракетных обстрелов и тревог", – говорит Потап, развенчивая слухи о том, что Настя и Алексей разошлись.

Много важных дел. Стало известно, где сейчас Потап и чем он занимается (видео)

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Ранее мы рассказывали, что в России диджей включил песню Потапа и Насти во время обращения Путина.

Также Позитив признался, почему перестал общаться с Потапом.

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Настя Каменских Потап