Багато токсичних металів. Вчені розповіли, як пасивне куріння впливає на здоров'я дітей

Вчені провели дослідження, яке показало як тютюновий дим впливає на здоров'я дітей. Дослідники залучили приблизно 1300 сімей у штатах Пенсільванії та Північній Кароліні та проаналізували 238 дітей віком до 7,5 років.

Про те, як пасивне куріння впливає на здоров'я дітей, опублікували в Journal of exposure and enviromental epidemiology.

Як тютюн впливає на дітей

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, понад 41 000 дорослих, які не палять, щороку помирають у Сполучених Штатах через вплив пасивного куріння.

"Тютюновий дим містить тисячі хімічних сполук, більшість з яких шкідливі для людини. Попри посилення політики заборони тютюнового диму, деякі діти все одно відчувають вплив тютюну", - сказала провідна дослідниця Ліза Гатцке-Копп.

Гатцке-Копп зазначає, що організм людини потребує в невеликих кількостях елементів, таких як мідь і цинк, які сприяють здоровому розвитку кісток та хорошій роботі метаболізму.

Однак надмірна кількість цих металів, які містяться в тютюновому димі, наприклад свинцю, може призвести до проблем зі здоров’ям.

Чи безпечніші електронні сигарети

Хоча вейпінг часто рекламують як більш здорову альтернативу цигаркам, попередні дослідження показали, що є токсичні метали у рідинах, якими заправляють електронки.

"У цих дослідженнях метали були виявлені в аерозольних парах, що вказує на те, що вони разом з нікотином, також здатні передаватися через пасивне куріння", - сказала дослідниця.

Вчені також вважають, що тести слини цілком можуть служити неінвазивним методом оцінки впливу сполук як і на природі, так і в закритих приміщеннях.

Автори дослідження також додають, що наразі проблемою залишається відсутність рекомендацій щодо відповідних рівнів металів у слині дитини.

Гатцке-Копп підкреслює, що дослідникам необхідно провести додаткові тести, щоб нарешті розробити принципи, які дадуть змогу порівняти метали у слині з різними клінічними показниками, зокрема й поведінковими та когнітивними оцінками.