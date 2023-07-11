Много токсичных металлов. Ученые рассказали, как пассивное курение влияет на здоровье детей

Ученые провели исследование, показавшее как табачный дым влияет на здоровье детей. Исследователи привлекли около 1300 семей в штатах Пенсильвании и Северной Каролине и проанализировали 238 детей в возрасте до 7,5 лет.

О том, как пассивное курение влияет на здоровье детей, опубликовали в Journal of exposure and enviromental epidemiology.

Как табак влияет на детей

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 41 000 некурящих взрослых ежегодно умирают в Соединенных Штатах из-за влияния пассивного курения.

"Табачный дым содержит тысячи химических соединений, большинство из которых вредны для человека. Несмотря на ужесточение политики запрета табачного дыма, некоторые дети все равно чувствуют влияние табака", - сказала главная исследовательница Лиза Гатцке-Копп.

Гатцке-Копп отмечает, что организм человека нуждается в небольших количествах элементов, таких как медь и цинк, способствующие здоровому развитию костей и хорошей работе метаболизма.

Однако избыточное количество этих металлов, содержащихся в табачном дыме, например свинца, может привести к проблемам со здоровьем.

Безопаснее ли электронные сигареты

Хотя вейпинг часто рекламируют как более здоровую альтернативу сигаретам, предыдущие исследования показали, что токсичные металлы есть в жидкостях, которыми заправляют электронки.

"В этих исследованиях металлы были обнаружены в аэрозольных парах, что указывает на то, что они вместе с никотином также способны передаваться через пассивное курение", - сказала исследовательница.

Ученые также считают, что тесты слюны вполне могут служить не инвазивным методом оценки влияния соединений как на природе, так и в закрытых помещениях.

Авторы исследования также добавляют, что проблемой остается отсутствие рекомендаций относительно соответствующих уровней металлов в слюне ребенка.

Гатцке-Копп подчеркивает, что исследователям необходимо провести дополнительные тесты, чтобы наконец разработать принципы, позволяющие сравнить металлы в слюне с различными клиническими показателями, в том числе поведенческими и когнитивными оценками.