Куріння кальяну багато українців вважають безпечним і гадають, що це не шкідливо. Це зовсім не так.

У Центрі громадського здоров'я розповіли українцям ризики куріння кальяну, про які мало хто знає.

Чим небезпечний кальян

По-перше, кальян - це тютюновий виріб, що містить нікотин. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що один сеанс куріння кальяну завдає такої ж шкоди, як сто викурених цигарок.

Курець кальяну вдихає в 30-40 разів більше диму, ніж той, хто палить звичайні цигарки.

Смачно-ароматичні суміші (тютюн) для кальяну також покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.

Крім того, тривале вживання кальяну безпосередньо пов'язане з нікотиновою залежністю, що може спричинити вживання кількох тютюнових виробів одночасно.

Пам'ятайте, що безпечного куріння не існує.

До речі, куріння кальяну в приміщенні – найпоширеніше порушення антитютюнового закону.

Кальян – дуже шкідливий для здоров'я (facebook.com/phc.org.ua)

Для довідки

Токсичні речовини тютюну та диму кальяну можуть частішати пульс, підвищувати артеріальний тиск та викликати серцево-судинні захворювання – ішемічну хворобу серця та серцеву недостатність. Куріння кальяну призводить до зниження легеневої функції та вважається фактором ризику хронічної обструктивної хвороби легень.