"Багато несподіванок". Фіналістка "Холостяка" дала пораду жінкам, які хочуть стати учасницями шоу

Анастасія Юзвак із "Холостяка 13" звернулася до дівчат, які хотіли б взяти участь у наступних сезонах "Холостяка". Фіналістка романтичного реаліті 13 сезону розповіла, про що важливо пам'ятати у такому разі.

Якою порадою поділилася Юзьвак

Дівчина, яка опинилася у фіналі проєкту, зазначила, що для участі у подібному шоу потрібна стійкість і розуміння того, що буде багато конкуренції. Також не варто забувати про наявність стресових ситуацій та несподіванок.

"Потрібна стійкість, бо буде багато конкуренції з іншими жінками, буде багато емоційних та стресових ситуацій, буде багато несподіванок. Людині, яка любить стратегію, любить все планувати, може бути важко на цьому проекті. Він класно прокачує людей, вчить жити в потоці", - пояснила Анастасія.

"Головна порада така: якщо дівчина відчуває інтерес та імпульс, вона знає, що хоче там бути - йди та підкорюйся імпульсу. Не бійся, не стримуй себе. Принаймні краще робити, аніж не робити та все життя шкодувати", - додала вона.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Окрім того, учасниця розповіла, як її батьки ставляться до пліток, які є навколо неї та її родини після появи публічності.

"Мої батьки кажуть: "Не звертай уваги, не хвилюйся за нас, рухайся далі. Ми знаємо правду, тому ти не обурюйся, бо ми не обурюємося. Рухайся далі, бо люди завжди будуть хейтити", - поділилася Настя.

Що стосується її особисто, то українка зазначила, що творці шоу розкрили її десь на 30%. У той час такі її риси, як суворість та прагматичність, показані не були.

"В буденному житті я сувора. Я жила за кордоном десь з 17 років, сама та без допомоги батьків займалася справами, документами. Повністю акліматизувалася в іншій країні. В такій ситуації людина має бути мегапрагматичною, бо щодня виникають певні задачі, які потрібно вирішити тут і зараз. Глядач мене сприйняв легкою, життєрадісною, сексуальною. Але в мене є прагматичність, холодний розсудок, подекуди навіть категоричність", - зазначила вона.

Анастасія Юзьвак і Олесандр Терен (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

У минулому Юзьвак говорила про те, що не шкодує про свою участь у шоу, попри те, що головний герой Олександр Терен зробив вибір не на її користь. Свій програш у фіналі вона сприйняла з гідністю та сказала Олександру, що, можливо, в майбутньому вони ще колись підтримуватимуть зв'язок.