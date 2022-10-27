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Ірма Вітовська вщент рознесла російських акторів-боягузів

Ірма Вітовська розповіла про колег з РФ (instagram.com.vitovskavantsa)
Автор: Тетяна Самарук

Знаменита українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська розповіла про колег з Росії, які не реагують на війну. Вона заявила, що ніхто з російських артистів їй не написав, коли РФ напала на Україну.

Про це зірка нового серіалу "Молода" розповіла в YouTube-проекті "Палата №6".

Зокрема, багато українських артистів говорять, що з початку війни майже ніхто з російських зірок, з якими доводилося працювати раніше, не зателефонували й не написали.

Також це стверджує і Ірма Вітовська, яка не отримала жодного повідомлення від колег з країни-агресора.

За її словами, багато російських артистів заблокували її у соцмережах.

"Я здивувалася, коли побачила, що багато хто навіть заблокував мене як друга у соцмережах. Думаю, що вони зробили це кон’юктурно (за сукупністю певних умов, здатних впливати на рішення - ред.) Просто через страх та інстинкт самозбереження. Звісно, тут можна казати й про боягузтво", - сказала вона.

Ірма Вітовська розповіла про росіян (instagram.com.vitovskavantsa)

Вітовська зізналася, що найогидніше, якщо це роблять люди з українським корінням. Особливо, коли навіть деякі корінні росіяни, виступаючи проти війни, виїхали за межі країни й відкрито підтримують Україну.

Актриса додала, що багато росіян не підтримувала агресію РФ проти України, але їхні голоси нічого не змінили.

"Я не хочу зараз шукати "хороших руських". Насправді треба бути справедливим і розуміти, що частина росіян з 2014 року виїжджали з Росії, не погоджуючись з агресією. Голоси цієї дуже малої частини були гучними, але вони ні на що не впливають", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Ірма Вітовська різко розкритикувала українських артистів, які відправляються на гастролі в Росію, і назвала їх зрадниками батьківщини.

Також Вітовська вважає, що війни не треба боятись, треба краще бути підготовленими до неї.

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артистка