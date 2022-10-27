Ирма Витовская вдребезги разнесла российских актеров-трусов

В частности, многие украинские артисты говорят, что с начала войны почти никто из российских звезд, с которыми приходилось работать раньше, не позвонили и не написали.

Также это утверждает и Ирма Витовская, которая не получила никакого сообщения от коллег из страны-агрессора.

По ее словам, многие российские артисты заблокировали ее в соцсетях.

"Я удивилась, когда увидела, что многие даже заблокировали меня как друга в соцсетях. Думаю, что они сделали это конъюнктурно (по совокупности определенных условий, способных влиять на решения - ред.) просто из-за страха и инстинкта самосохранения. Конечно, здесь можно говорить и о трусости", - сказала она.

Ирма Витовская рассказала о россиянах (instagram.com.vitovskavantsa)

Витовская призналась, что самое отвратительное, если это делают люди с украинскими корнями. Особенно, когда даже некоторые коренные россияне, выступая против войны, выехали за пределы страны и открыто поддерживают Украину.

Актриса добавила, что многие россияне не поддерживали агрессию РФ против Украины, но их голоса ничего не изменили.

"Я не хочу сейчас искать "хороших русских". На самом деле надо быть справедливым и понимать, что часть россиян с 2014 года уезжали из России, не соглашаясь с агрессией. Голоса этой очень малой части были громкими, но они ни на что не влияют", - отметила она.