Багато хто робить ці помилки. Ніколи не зберігайте у ванній ці предмети!

Чому бритву не можна тримати у ванній кімнаті?

Зберігання бритви у ванній - це дуже поширена помилка. Звичайно, мати її під рукою дуже практично, тому що ритуал гоління зазвичай проводиться перед дзеркалом чи в душі. Але умови у цьому приміщенні навряд чи підходять для зберігання бритви. Річ у тому, що вологість може призвести до більш швидкого затуплення лез, а також до окислення металу та появи іржі. Іншими словами, бритва ризикує зіпсуватися передчасно.

Зверніть увагу, що бритва далеко не єдиний предмет, який не можна тримати у ванній кімнаті. Нижче ви знайдете повний список предметів, які потрібно негайно видалити з ванної кімнати.

Які ще предмети не можна тримати у ванній

Тампони

Набагато простіше та зручніше зберігати тампони та інші засоби гігієни в затишному куточку ванної кімнати, але це зовсім невдале місце для їхнього зберігання. Насправді більшість виробників рекомендують зберігати їх у прохолодному, сухому місці, оскільки у вологому середовищі з часом можуть розвиватися бактерії та пліснява.

Електронні пристрої

Не секрет, що вода та електроніка несумісні. Тому рекомендується тримати фен, плойку поза ванною кімнатою. Крім потенційної небезпеки, на яку ви наражаєте себе, постійне вологе середовище може легко пошкодити ваші пристрої, металеві компоненти яких зрештою іржавіють або зазнають корозії. Особливо під впливом підвищеного рівня вологості.

Ювелірні вироби

Вони також не переносять вологе середовище, особливо якщо вони виготовлені зі срібла, матеріалу, який має тенденцію швидко тьмяніти в приміщенні з підвищеною вологістю. Замість того, щоб зберігати скриньку з коштовностями на поличці у ванній кімнаті, перемістіть її в кімнату. Ваші прикраси не потемніють і збережуть свій блиск із першого дня.

Лак для нігтів

При правильному зберіганні лак для нігтів може прослужити багато років. На жаль, якщо він постійно піддаватиметься впливу вологості і перепадам температур, ви помітно скоротите термін його служби. Краще зберігати його у прохолодному темному місці, наприклад, у спальні чи шафі.

Парфуми

Для багатьох людей зберігання парфумерії у ванній кімнаті - звичайна справа. Але не дивуйтеся, якщо ваші аромати з часом зіпсуються. Зіткнувшись із надмірною вологістю, яка панує в цьому приміщенні, парфуми швидше втрачають інтенсивність.