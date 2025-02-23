Скільки в ідеалі має важити жінка? Нарешті вчені назвали точну формулу

Яка ідеальна вага жінки?

Сучасні дослідження та рекомендації лікарів свідчать про те, що не існує єдиного "ідеального" значення ваги для всіх жінок.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, середньою вважається вага жінки близько 77 кілограмів. Однак це число на вагах не є показником здоров'я.

Значно важливіше розраховувати, яка повинна бути вага при зрості в кожної окремої людини. Адже неможливо сказати одне число для визначення, яка вага має бути при зрості 165 і яка вага має бути при зрості 180 сантиметрів.

Що потрібно враховувати при визначенні "ідеальної" ваги?

Індекс маси тіла (ІМТ)

Цей показник допомагає оцінити співвідношення ваги та зросту. Проте, він не враховує м'язову масу та інші фактори. ІМТ розраховується за формулою: вага (кг) / зріст (м)². Нормальними значеннями вважаються показники від 18,5 до 24,9.

Вік

З віком метаболізм сповільнюється, тому деяке збільшення ваги може бути нормальним. Після 30 років кожні 10 років обмін речовин сповільнюється приблизно на 2-5%.

Тип фігури

Кожна жінка має свій унікальний тип фігури, тому вага може відрізнятися в залежності від цього. Існує три основних типи фігури: "яблуко", "груша" та "прямокутник".

Спосіб життя

Активний спосіб життя дозволяє мати більшу вагу за рахунок м'язової маси. Люди, які регулярно займаються спортом, можуть мати вищий ІМТ, але при цьому бути здоровими та у формі.

Захворювання

Деякі захворювання, такі як діабет, гіпотиреоз або гормональні порушення, можуть впливати на вагу.