Сколько в идеале должна весить женщина? Наконец-то ученые назвали точную формулу

Какой идеальный вес женщины?

Современные исследования и рекомендации врачей свидетельствуют о том, что не существует единого "идеального" значения веса для всех женщин.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, средним считается вес женщины около 77 килограммов. Однако это число на весах не является показателем здоровья.

Значительно важнее рассчитывать, какой должен быть вес при росте у каждого отдельного человека. Ведь невозможно сказать одно число для определения, какой вес должен быть при росте 165 и какой вес должен быть при росте 180 сантиметров.

Что нужно учитывать при определении "идеального" веса?

Индекс массы тела (ИМТ)

Этот показатель помогает оценить соотношение веса и роста. Однако, он не учитывает мышечную массу и другие факторы. ИМТ рассчитывается по формуле: вес (кг) / рост (м)². Нормальными значениями считаются показатели от 18,5 до 24,9.

Возраст

С возрастом метаболизм замедляется, поэтому некоторое увеличение веса может быть нормальным. После 30 лет каждые 10 лет обмен веществ замедляется примерно на 2-5%.

Тип фигуры

Каждая женщина имеет свой уникальный тип фигуры, поэтому вес может отличаться в зависимости от этого. Существует три основных типа фигуры: "яблоко", "груша" и "прямоугольник".

Образ жизни

Активный образ жизни позволяет иметь больший вес за счет мышечной массы. Люди, которые регулярно занимаются спортом, могут иметь более высокий ИМТ, но при этом быть здоровыми и в форме.

Заболевания

Некоторые заболевания, такие как диабет, гипотиреоз или гормональные нарушения, могут влиять на вес.