Багато з них є на вашій кухні. Названо продукти, які спалюють жир

Лікар поділився низкою поширених продуктів, які можуть прискорити ваш метаболізм, спалити жир на животі та допомогти вам жити довше. Цікаво, що вся ця їжа є у нас всіх на кухні.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лікаря Лі, пише Mirror.

Які продукти зменшують жир у тілі

По-перше, Лі підкреслив різницю між коричневим і білим жиром, підкресливши, що білий - це "ворушливий і хиткий" матеріал, якого ми, можливо, захочемо позбутися в новому році, а коричневий жир діє як орган, який грає важлива частина нашого метаболізму.

Є способи, за допомогою яких ми можемо фактично використовувати наш метаболізм і їжу, щоб мати можливість зменшити цей вісцеральний жир.

Томати

Помідори містять лікопін, який "висвітлює бурий жир" і бореться з шкідливим жиром.

"Жир можна розглядати як абсолютно здорову тканину, якої нам потрібно мати достатньо. Тепер ми маємо два кольори жиру в нашому тілі, білий жир і коричневий жир", - сказав експерт.

Авокадо

Авокадо також має властивості боротися з жиром. Чудове джерело харчових волокон.

Листова зелень

Зокрема брокколі, а також всі види листової зелені. Це овочі, які ви пасеруєте з невеликою кількістю часнику та оливковою олією першого віджиму.

Перець чилі

Доктор Лі сказав, що йому подобається включати їх у свій раціон, готуючи з ними їжу. Варіанти також нескінченні, оскільки існують сотні видів цього перцю.

Консервована квасоля

Останні дослідження підтверджують, що консервована квасоля насправді може зменшити вашу талію, борючись із вісцеральним жиром. Сочевицю та інші бобові також.

Оливкова олія

Оливкова олія та оливки першого віджиму чудово борються з білим жиром.