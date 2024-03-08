"Багато чого пробувала": Даша Астаф'єва вперше відповіла, чи були в неї залежності

"Не хочу строїти святу людину"

"Я не хочу заглиблюватись в цю тему, але і не хочу з тебе строїти святу людину. Я пробувала дуже багато всього в житті, але я впевнена, що шлях світла, шлях великих цілей і мети життєвої, він не сумісний з оцими випробуваннями", - сказала Астаф'єва.

"Подивись на людей, які постійно щось вживають. Ти їх завжди можеш відрізнити, в них завжди відговорки, в них завжди немає певної позиції, в них дуже розмиті обрії, немає чіткості персони. Ти можеш просто озирнутися на мою творчість, коли я зникала з радарів, оце були часи моєї залежності", - додала вона.

За словами зірки, тоді вона ходила коли до психоаналітика й лікувалася від метеозалежності. Також Астаф'єва висловилася про шкоду інших залежностей. Вона зазначила, що за "момент кайфу" потрібно "заплатити тисячі моментів, аби прийти в нормальний психічний стан".

Астаф'єва розповіла, чи були в неї залежності (скріншот)

"І коли ти розумієш, що ти втрачаєш тижні, бо в тебе сів голос і ти не можеш ходити на заняття по вокалу, ти не можеш читати, не можеш ще щось робити, тобі хочеться лишитися вдома, не таке вже і важливе те, що ти робиш. І так більша частина життя", - пояснила зірка.

Астаф'єва розповіла, що читала багато книжок та дивилася документальні фільми про залежності, також вона говорила про це з психоаналітиком. І він їй сказав, що для того, аби позбавитись залежності, потрібно позбавитися людей, які перебувають у цьому колі залежності.

Що співачка думає про залежності (фото: instagram.com/da_astafieva)

"І зараз я розумію, що це дійсно дуже велика плата за те що, ти будеш мати своє життя в своїх руках. І для мене зараз, коли почалась війна, я розумію: блін, як хочеться жити, як хочеться багато побачити ще в житті, спробувати. Ну те, що попереду, і воно краще за оці секунди кайфу, дійсно. Блін, я перший раз в житті про це говорю", - зізналася зірка.