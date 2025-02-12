"Баффі - переможниця вампірів": вся правда і чутки про перезапуск серіалу з Сарою Мішель Геллар

Чи справді слід очікувати продовження серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

У соцмережах Сара Мішель Геллар, виконавиця ролі Баффі, зробила наступну заяву.

"Тож ви могли чути якісь новини, проте я розумію, що ви не отримали від мене жодних конкретних повідомлень. Три роки тому мені зателефонувала моя люба подруга та наставниця Гейл Берман. Вона сказала, що хоче, аби я поговорила з кінорежисеркою Хлоєю Чжао і почула її думку про потенційне відродження "Баффі", – зазначила акторка.

"Я була вражена, що Хлоя знала, хто я, але я сказала Гейл, що не бачу способів для відновлення шоу. Ми були одностайні в цьому, але тепер я почула щось інше в її голосі", - також додала вона.

Сара Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

За словами Сари, "вони з режисеркою багато сміялися та плакали", але в основному говорили про те, що цей кінопроєкт багато означає для них. Тоді вона не погодилася ні на що при зустрічі, але "була здивована, коли дала згоду на продовження цього діалогу".

Знаменитість дала зрозуміти, що не погодиться на перезапуск "Баффі", якщо не буде впевнена, що "все буде зроблено правильно".

Сара Мішель Геллар у першому сезоні серіалу "Баффі - переможниця вампірів" (кадр з серіалу)

Що стосується Хлої Чжао, то це 42-річна режисерка китайського походження, яка стала співавторкою сценарію та режисеркою фільму про супергероїв кінематографічного всесвіту Marvel "Вічні". Вона здобула міжнародне визнання завдяки американському фільму "Земля кочівників".

Продовження "Баффі" хочуть реалізувати на замовлення платформи Hulu, і Сара в серіалі зіграє іншу роль, у той час як роль мисливиці на вампірів забере нова акторка, ім'я якої поки що залишається засекреченим.

Кадр з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

Сценаристки Нора Цукерман і Таліла Цукерман теж долучилися до діалогів із виконавчими продюсерами серіалу.

Творець оригінального серіалу Джосс Відон не бере участі у цьому проєкті. Інший оригінальний акторський склад наразі ще не підтвердив свого повернення, проте акторка Джульєт Ландау заявляла у своїх інтерв'ю про те, що не проти була б повернутися до даного кінопроєкту.

"Це було б дуже весело - зіграти знову. Безсумнівно, всі шанувальники говорять про те, що вони справді хочуть поєднання оригінальних акторів та нових талантів. І тому я думаю, що це могло б стати ключовим елементом. Я вважаю, що це ідеальний час для перезапуску "Баффі". Оригінальний серіал зараз більш популярний, аніж коли він тільки виходив в ефір. Він просто продовжує набирати популярність, адже була зібрана блискуча команда для його створення", - сказала селебриті.

Джульєт Ландау (фото: wikipedia)

Схоже також, що Девід Бореаназ не повернеться в образі Ангела.

"Я в захваті від вас і вашої подорожі. Насолоджуйтесь моментами і продовжуйте завжди віддавати свою любов шанувальникам", – заявив актор у коментарях під постом Сари в Instagram.

Інші знаменитості висловили захоплення Геллар , проте не підтвердили повернення. Каризма Карпентер запитала, "чи може бути більш відповідний час для такої історії", а також привітала Сару з втішними новинами.

Кадр з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

До слова, оригінальний серіал "Баффі - переможниця вампірів" закінчився на тому, що Баффі та Віллоу (Еллісон Ганніган) створили повну армію мисливців по всьому світу. Таким чином, можна припустити, що у продовженні глядачі побачать нове покоління мисливців, а Баффі тепер буде виступати в ролі наставниці та передавати свій безцінний досвід.

Платформа Hulu, яка займається реалізацією проєкту, поки не коментує роботу над пілотним випуском.

Кадр з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

Що відомо про серіал "Баффі - переможниця вампірів"

Серіал був створений за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. Він складається з кількох сезонів і спочатку розпочинався як комедійний фільм жахів, але з кожним сезоном ставав усе похмурішим та драматичнішим.

Згідно сюжету, Баффі Саммерс переїздить до Саннідейла - міста, переповненого потойбічними створіннями, яких вона має знищувати. Одна з головних сюжетних ліній - це стосунки Баффі та її друзів. Прем'єра серіалу відбулася у березні 1997 року.

Кадр з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

Ця кіноробота отримала культовий статус, позитивні відгуки професійних критиків і глядачів. Її часто називають одним із найбільших телевізійних шоу всіх часів.

Крім того, успіх "Баффі" призвів до появи сотень інших продуктів, включаючи романи, комікси та відеоігри. Серіал привернув увагу фандому, створив численні пародії та вплинув на розвиток інших телесеріалів.

Як і його спін-офф "Ангел", серіал отримав окремий термін - "Buffyverse". Всього глядачі вже побачили сім сезонів, і тепер віддані фани чекатимуть на свіжі серії з новими героями та сюжетними лініями.