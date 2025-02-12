"Баффи - победительница вампиров": вся правда и слухи о перезапуске сериала с Сарой Мишель Геллар

Стоит ли ожидать продолжения сериала "Баффи - победительница вампиров"

В соцсетях Сара Мишель Геллар, исполнительница роли Баффи, сделала заявление.

"Поэтому вы могли слышать какие-то новости, однако я понимаю, что вы не получили от меня никаких конкретных сообщений. Три года назад мне позвонила моя любимая подруга и наставница Хейл Берман. Она сказала, что хочет, чтобы я поговорила с кинорежиссером Хлоей Чжао и услышала ее мнение о потенциальном возрождении "Баффи", - отметила актриса.

"Я была поражена, что Хлоя знала, кто я, но я сказала Хейл, что не вижу способов для восстановления шоу. Мы были единодушны в этом, но теперь я услышала что-то другое в ее голосе", - также добавила она.

Сара Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

По словам Сары, "они с режиссером много смеялись и плакали", но в основном говорили о том, что этот кинопроект много значит для них. Тогда она не согласилась ни на что при встрече, но "была удивлена, когда дала согласие на продолжение этого диалога".

Знаменитость дала понять, что не согласится на перезапуск "Баффи", если не будет уверена, что "все будет сделано правильно".

Сара Мишель Геллар в первом сезоне сериала "Баффи - победительница вампиров" (кадр из сериала)

Что касается Хлои Чжао, то это 42-летняя режиссер китайского происхождения, которая стала соавтором сценария и режиссером фильма о супергероях кинематографической вселенной Marvel "Вечные". Она получила международное признание благодаря американскому фильму "Земля кочевников".

Продолжение "Баффи" хотят реализовать по заказу платформы Hulu, и Сара в сериале сыграет другую роль, в то время как роль охотницы на вампиров заберет новая актриса, имя которой пока остается засекреченным.

Кадр из сериала "Баффи - победительница вампиров"

Сценаристки Нора Цукерман и Талила Цукерман тоже присоединились к диалогам с исполнительными продюсерами сериала.

Создатель оригинального сериала Джосс Уидон не участвует в этом проекте. Другой оригинальный актерский состав пока еще не подтвердил своего возвращения, однако актриса Джульет Ландау заявляла в своих интервью о том, что не против была бы вернуться к данному кинопроекту.

"Это было бы очень весело - сыграть снова. Несомненно, все поклонники говорят о том, что они действительно хотят сочетания оригинальных актеров и новых талантов. И поэтому я думаю, что это могло бы стать ключевым элементом. Я считаю, что это идеальное время для перезапуска "Баффи". Оригинальный сериал сейчас более популярен, нежели когда он только выходил в эфир. Он просто продолжает набирать популярность, ведь была собрана блестящая команда для его создания", - сказала селебрити.

Джульет Ландау (фото: wikipedia)

Похоже также, что Дэвид Бореаназ не вернется в образе Ангела.

"Я в восторге от вас и вашего путешествия. Наслаждайтесь моментами и продолжайте всегда отдавать свою любовь поклонникам", - заявил актер в комментариях под постом Сары в Instagram.

Другие знаменитости выразили восхищение Геллар, однако не подтвердили возвращение. Каризма Карпентер спросила, "может ли быть более подходящее время для такой истории", а также поздравила Сару с утешительными новостями.

Кадр из сериала "Баффи - победительница вампиров"

К слову, оригинальный сериал "Баффи - победительница вампиров" закончился на том, что Баффи и Уиллоу (Эллисон Ханниган) создали полную армию охотников по всему миру. Таким образом, можно предположить, что в продолжении зрители увидят новое поколение охотников, а Баффи теперь будет выступать в роли наставницы и передавать свой бесценный опыт.

Платформа Hulu, которая занимается реализацией проекта, пока не комментирует работу над пилотным выпуском.

Кадр из сериала "Баффи - победительница вампиров"

Что известно о сериале "Баффи - победительница вампиров"

Сериал был создан по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года. Он состоит из нескольких сезонов и сначала начинался как комедийный фильм ужасов, но с каждым сезоном становился все мрачнее и драматичнее.

Согласно сюжету, Баффи Саммерс переезжает в Саннидейл - город, переполненный потусторонними созданиями, которых она должна уничтожать. Одна из главных сюжетных линий - это отношения Баффи и ее друзей. Премьера сериала состоялась в марте 1997 года.

Кадр из сериала "Баффи - победительница вампиров"

Эта киноработа получила культовый статус, положительные отзывы профессиональных критиков и зрителей. Ее часто называют одним из величайших телевизионных шоу всех времен.

Кроме того, успех "Баффи" привел к появлению сотен других продуктов, включая романы, комиксы и видеоигры. Сериал привлек внимание фандома, создал многочисленные пародии и повлиял на развитие других телесериалов.

Как и его спин-офф "Ангел", сериал получил отдельный термин - "Buffyverse". Всего зрители уже увидели семь сезонов, и теперь преданные фаны будут ждать свежие серии с новыми героями и сюжетными линиями.