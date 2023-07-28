"Бачив на власні очі": водіїв попередили про нову хитрість поліції під час виписування штрафу

Які потрібні докази

Рапорт співробітника поліції – це обов'язковий документ, коли справа доходить до суду. Але цей рапорт не звільняє співробітника поліції від обов'язку довести факт порушення відповідними доказами. Такими доказами можуть стати фотографії, відеозапис, свідчення свідків тощо.

Але працівники поліції продовжують зловживати й подекуди на суді єдині докази – рапорт, у якому є лише слова правоохоронців.

Бачив на власні очі

Юристи описали ситуацію, що сталася з одним водієм. Його зупинили співробітники поліції за порушення правил дорожнього руху. Звинувачення – водій проїхав перехрестя у протилежному напрямку. Після цього винесли постанову про штраф у розмірі 340 гривень.

Водій не погодився та опротестував постанову в суді. Коли суд попросив підтвердити факт порушення доказами, виявилось, що їх просто немає.

Інспектор, який за своєю діяльністю є юристом, усвідомлював суть поняття "докази" і знав, що це має бути фото чи відео фіксація порушення. Або ж – свідчення незацікавлених свідків.

Але в суді надати такі докази він не міг, тому пішов іншим шляхом і в рапорті він зазначив, що факт порушення він бачив "на власні очі".

Що ж вирішив суд

Такий рапорт та слова інспектора суд не взяв до уваги. Суддя пояснив, що інспектор є представником державного органу, який виконує функцію спостереження за безпекою дорожнього руху та є зацікавленою стороною при розгляді цієї справи.

А отже, зазначене ставить під сумнів дотримання вимог щодо об'єктивності з'ясування обставин.

Суд виніс рішення, що рапорт працівника поліції не може бути доказом винності особи у скоєнні адміністративного порушення. Постанова поліції визнана незаконною і суд її скасував.