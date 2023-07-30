Не бачать загрози. ZARA скоро повернеться в Україну: новий прогноз

Міжнародний рітейлер одягу Inditex Group, який володіє популярними брендами Zara Bershka, Pull&Bear та іншими, незабаром може повернутися на ринок України.
Про це повідомляє "Українська рада торгових центрів".
Голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин заявив, що організація робить багато кроків, аби повернути міжнародний бізнес в Україну. Inditex - один із пріоритетних напрямків, адже компанія володіє багатьма брендами, які стали улюбленими для українців.
"Компанія Inditex вже не бачить великої загрози. Тому на наш ринок можуть повернутися вже восени", - заявив Гаврюшин.
Якщо Inditex повернеться на наш ринок вже восени, це матиме велике соціальне, політичне та економічне значення і стане сигналом для інших великих компаній про те, що навіть під час війни в Україні можна безпечно працювати.
Додамо, що якщо Inditex не відновить роботу в Україні найближчим часом, то наступне вікно можливостей буде аж навесні 2024 року. Раніше компанія розглядала можливість повернення на наш ринок щомісяця.
Нагадаємо, що іспанський ритейл-гігант Inditex Group зупинив свою роботу в Україні з початком повномасштабної війни. Керівництво групи компаній пояснювало рішення тим, що найвищим пріоритетом для них є безпека їхніх колег і клієнтів.
До 24 лютого 2022 року в Україні працювало 65 магазинів Inditex - у 8 містах.
Після початку вторгнення Росії в Україну компанія Inditex Group вийшла з ринку РФ і закрила усі свої 240-ка магазинів. Втім весною цього року російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про те, що рітейлер повертається на їхній ринок, але працюватимуть магазини під новими назвами - виробники одягу Bershka, Zara та Pull&Bear стануть Ecru, Maag та DUB.
Експерти припускали, що виробляти одяг, ймовірно, будуть на турецьких і китайських заводах. Втім поки Inditex Group не повернуся в РФ.
Зазначимо також, що компанія, яка володіє магазинами Zara, раніше заявила про продаж свого бізнесу у Росії й вже отримала відповідні дозволи на це.
Читайте також про те, що у раніше з'явилося відео з підготовки київського магазину Zara до відкриття.