Не видят угрозы. ZARA скоро вернется в Украину: новый прогноз

Международный ритейлер одежды Inditex Group, владеющий популярными брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и другими, в скором времени может вернуться на рынок Украины.
Об этом сообщает "Українська рада торгових центрів".
Глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин заявил, что организация делает много шагов, чтобы вернуть международный бизнес в Украину. Inditex - одно из приоритетных направлений, ведь компания владеет многими брендами, которые стали любимыми для украинцев.
"Компания Inditex уже не видит большой угрозы. Поэтому на наш рынок могут вернуться уже осенью", - заявил Гаврюшин.
Если Inditex вернется на наш рынок уже осенью, это будет иметь большое социальное, политическое и экономическое значение и станет сигналом для других крупных компаний о том, что даже во время войны в Украине можно безопасно работать.
Добавим, что если Inditex не возобновит работу в Украине в ближайшее время, то следующее окно возможностей будет весной 2024 года. Ранее компания рассматривала возможность возвращения на наш рынок ежемесячно.
Напомним, что испанский ритейл-гигант Inditex Group приостановил свою работу в Украине с началом полномасштабной войны. Руководство группы компаний объясняло решение тем, что самым высоким приоритетом для них является безопасность их коллег и клиентов.
До 24 февраля 2022 года в Украине работало 65 магазинов Inditex - в 8 городах.
После начала вторжения России в Украину компания Inditex Group вышла с рынка РФ и закрыла все свои 240 магазинов. Однако весной этого года российские пропагандистские СМИ сообщали о том, что ритейлер возвращается на их рынок, но работать магазины будут под новыми названиями - производители одежды Bershka, Zara и Pull&Bear станут Ecru, Maag и DUB.
Эксперты предполагали, что производить одежду, вероятно, будут на турецких и китайских заводах. Однако пока Inditex Group не вернулся в РФ.
Отметим также, что компания, владеющая магазинами Zara, ранее заявила о продаже своего бизнеса в России и уже получила соответствующие разрешения на это.
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