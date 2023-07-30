Не бачать загрози. ZARA скоро повернеться в Україну: новий прогноз

Міжнародний рітейлер одягу Inditex Group, який володіє популярними брендами Zara Bershka, Pull&Bear та іншими, незабаром може повернутися на ринок України.

Коли повернуться відомі бренди в Україну

Голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин заявив, що організація робить багато кроків, аби повернути міжнародний бізнес в Україну. Inditex - один із пріоритетних напрямків, адже компанія володіє багатьма брендами, які стали улюбленими для українців.

"Компанія Inditex вже не бачить великої загрози. Тому на наш ринок можуть повернутися вже восени", - заявив Гаврюшин.

Якщо Inditex повернеться на наш ринок вже восени, це матиме велике соціальне, політичне та економічне значення і стане сигналом для інших великих компаній про те, що навіть під час війни в Україні можна безпечно працювати.

Додамо, що якщо Inditex не відновить роботу в Україні найближчим часом, то наступне вікно можливостей буде аж навесні 2024 року. Раніше компанія розглядала можливість повернення на наш ринок щомісяця.

Нагадаємо, що іспанський ритейл-гігант Inditex Group зупинив свою роботу в Україні з початком повномасштабної війни. Керівництво групи компаній пояснювало рішення тим, що найвищим пріоритетом для них є безпека їхніх колег і клієнтів.

До 24 лютого 2022 року в Україні працювало 65 магазинів Inditex - у 8 містах.

Чи повернеться компанія на ринок РФ

Після початку вторгнення Росії в Україну компанія Inditex Group вийшла з ринку РФ і закрила усі свої 240-ка магазинів. Втім весною цього року російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про те, що рітейлер повертається на їхній ринок, але працюватимуть магазини під новими назвами - виробники одягу Bershka, Zara та Pull&Bear стануть Ecru, Maag та DUB.

Експерти припускали, що виробляти одяг, ймовірно, будуть на турецьких і китайських заводах. Втім поки Inditex Group не повернуся в РФ.

Зазначимо також, що компанія, яка володіє магазинами Zara, раніше заявила про продаж свого бізнесу у Росії й вже отримала відповідні дозволи на це.