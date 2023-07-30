Не видят угрозы. ZARA скоро вернется в Украину: новый прогноз

Международный ритейлер одежды Inditex Group, владеющий популярными брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и другими, в скором времени может вернуться на рынок Украины.

Когда вернутся известные бренды в Украину

Глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин заявил, что организация делает много шагов, чтобы вернуть международный бизнес в Украину. Inditex - одно из приоритетных направлений, ведь компания владеет многими брендами, которые стали любимыми для украинцев.

"Компания Inditex уже не видит большой угрозы. Поэтому на наш рынок могут вернуться уже осенью", - заявил Гаврюшин.

Если Inditex вернется на наш рынок уже осенью, это будет иметь большое социальное, политическое и экономическое значение и станет сигналом для других крупных компаний о том, что даже во время войны в Украине можно безопасно работать.

Добавим, что если Inditex не возобновит работу в Украине в ближайшее время, то следующее окно возможностей будет весной 2024 года. Ранее компания рассматривала возможность возвращения на наш рынок ежемесячно.

Напомним, что испанский ритейл-гигант Inditex Group приостановил свою работу в Украине с началом полномасштабной войны. Руководство группы компаний объясняло решение тем, что самым высоким приоритетом для них является безопасность их коллег и клиентов.

До 24 февраля 2022 года в Украине работало 65 магазинов Inditex - в 8 городах.

Вернется ли компания на рынок РФ

После начала вторжения России в Украину компания Inditex Group вышла с рынка РФ и закрыла все свои 240 магазинов. Однако весной этого года российские пропагандистские СМИ сообщали о том, что ритейлер возвращается на их рынок, но работать магазины будут под новыми названиями - производители одежды Bershka, Zara и Pull&Bear станут Ecru, Maag и DUB.

Эксперты предполагали, что производить одежду, вероятно, будут на турецких и китайских заводах. Однако пока Inditex Group не вернулся в РФ.

Отметим также, что компания, владеющая магазинами Zara, ранее заявила о продаже своего бизнеса в России и уже получила соответствующие разрешения на это.