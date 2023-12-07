Бабусю оштрафували за катання на лижах посеред Львова. Але вона виявилася геть не простою (відео)

Деталі історії

"Бабуся" на лижах, яку тягне позаду себе BMW вулицями міста, виявилася чоловіком у жіночому костюмі.

Патрульні третього батальйону відразу відреагували на правопорушення, адже такі розваги загрожують життю та здоров'ю й самих учасників, й пішоходів, і водіїв.

Правоохоронці виявили автомобіль на вулиці Шевченка, де й з'ясувалося, що "бабуся" - це 30-річний вовк в овечій шкурі.

На нього інспектори винесли постанову за частиною першою статті 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходом) КУпАП.

Ба більше - чоловік виявився у розшуку за статтею 210 (порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку) та статтею 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП.

Усю інформацію про "ухилянта" передали до військкомату.