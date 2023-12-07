Бабушку оштрафовали за катание на лыжах посреди Львова. Но она оказалась не простой (видео)

Детали истории

"Бабушка" на лыжах, которую тянет позади себя BMW по улицам города, оказалась мужчиной в женском костюме.

Патрульные третьего батальона сразу отреагировали на правонарушения, ведь такие развлечения угрожают жизни и здоровью и самих участников, и пешеходов, и водителей.

Правоохранители обнаружили автомобиль на улице Шевченко, где и выяснилось, что "бабушка" - это 30-летний волк в овечьей шкуре.

На него инспекторы вынесли постановление по части первой статьи 127 (нарушение ПДД пешеходом) КУоАП.

Более того, мужчина оказался в розыске по статье 210 (нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и статьей 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП.

Всю информацию об "уклонисте" передали в военкомат.