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Бабуся-чемпіонка з бодібілдінгу спокушає вигинами в бікіні: як виглядає красуня

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Понеділок 31 липня 2023 21:21
Бабуся-чемпіонка з бодібілдінгу спокушає вигинами в бікіні: як виглядає красуня Леслі Максвелл має прекрасну фігуру (фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness)
Автор: Світлана Мащенко

64-річна Леслі Максвелл демонструє струнку підтягнуту фігуру, зваблюючи струнким тілом. Жінка має сотні тисяч шанувальників в Instagram і армія її прихильників росте.

Всі дивуються, як так можна виглядати, будучи у віці бабусі. Секрет Леслі простий - титанічна праця у залі та здоровий спосіб життя!

Як виглядає жінка, дивіться далі в матеріалі Styler.

Що відомо про чемпіонку

Жінка мешкає в Мельбурні, Австралія, і працює особистим тренером. Вона любить піднімати тяжкості, а свою "подорож" у світі бодібілдингу почала близько 20 років тому.

Леслі зібрала вже понад 30 титулів з бодібілдингу, і вона часто доводить, що вік - це лише цифра.

Бабуся-чемпіонка з бодібілдінгу спокушає вигинами в бікіні: як виглядає красуняБабуся-чемпіонка з бодібілдінгу спокушає вигинами в бікіні: як виглядає красуня

А в нещодавньому дописі в Instagram богиня фітнесу показала вигини, позуючи в приголомшливому бікіні.

"Погода в Мельбурні може так швидко змінитися, але сьогодні мені вдалося спіймати трохи сонця. Сподіваюся, у вас була чудова неділя", - підписала останні світлини з пляжу красуня.

Бабуся-чемпіонка з бодібілдінгу спокушає вигинами в бікіні: як виглядає красуня

Леслі любить ходити на пляж і зазвичай радує шанувальників приголомшливими знімками свого тіла.

Фолловери завалюють Леслі схвальними коментарями і засипають компліментами.

Бабуся-чемпіонка з бодібілдінгу спокушає вигинами в бікіні: як виглядає красуняБабуся-чемпіонка з бодібілдінгу спокушає вигинами в бікіні: як виглядає красуня

Леслі Максвелл чудово виглядає (фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness)

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