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Бабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавица

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Понедельник 31 июля 2023 21:21
Бабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавица У Лесли Максвелл прекрасная фигура (фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness)
Автор: Светлана Мащенко

64-летняя Лесли Максвелл демонстрирует стройную подтянутую фигуру, обольщая стройным телом. Женщина имеет сотни тысяч поклонников в Instagram и армия ее фолловеров растет.

Все удивляются, как так можно выглядеть, будучи в возрасте бабушки. Секрет Лесли прост - титанический труд в зале и здоровый образ жизни!

Как выглядит женщина, смотрите дальше в материале Styler.

Что известно о чемпионке

Женщина проживает в Мельбурне, Австралия, и работает личным тренером. Она любит поднимать тяжести, а свое "путешествие" в мире бодибилдинга начала около 20 лет назад.

Лесли собрала уже более 30 титулов по бодибилдингу, и она часто доказывает, что возраст - это только цифра.

Бабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавицаБабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавица

А в недавнем сообщении в Instagram богиня фитнеса показала изгибы, позируя в ошеломляющем бикини.

"Погода в Мельбурне может так быстро измениться, но сегодня мне удалось поймать немного солнца. Надеюсь, у вас было чудесное воскресенье", - подписала последние фотографии с пляжа красавица.

Бабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавица

Лесли любит ходить на пляж и обычно радует поклонников потрясающими снимками своего тела.

Фолловеры заваливают Лесли одобрительными комментариями и засыпают комплиментами.

Бабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавицаБабушка-чемпионка по бодибилдингу соблазняет изгибами в бикини: как выглядит красавица

Лесли Максвелл отлично выглядит (фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness)

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