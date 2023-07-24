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Бабусина підгодівля для буряків та моркви: виростуть крупними ще й гарно зберігатимуться

Як виростити крупні овочі (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Морква і буряк вже дозрівають, проте ніколи не пізно вносити підгодівлю. Тим більше, приготовлену за народними, "бабусиними" рецептами.

Про це пише Telegram-канал Дача. Сад та Город.

Як приготувати підживлення

Виявляється, добриво можна зробити з поширеного бур'яну - хвоща польового.

Для народного підживлення вам знадобиться:

  • хвощ - 100 г
  • вода - 1 л

Прокип'ятіть на повільному вогні протягом 30 хвилин. Після цього дайте настоятися розчину протягом 30 хвилин і розбавте водою 1/5.

Але обережно: таку підгодівлю можна проводити не частіше двох разів за весь сезон.

Кажуть, що ця старовинна "бабусина" підкормка не тільки зробить ваші буряки і моркву великих розмірів, але і сприятиме доброму зберіганню.

Які сорти буряка і моркви вважаються найсолодшими

Солодкістю відрізняються такі сорти буряка:

  • Ранні сорти: Латіфа, Кларін
  • Середньостиглі: Іскра, Цезарія, Андромеда, Казимир
  • Пізні: Родеріка, Концепт

Серед сортів моркви найсолодшими вважаються такі:

  • Дитяча солодка - сорт з середньою врожайністю і підвищеним вмістом цукрів.
  • Маестро F1 - ранній гібрид для більшості кліматичних зон.
  • Імператор - пізній copт з чудовою лежкістю і багатим смаком.

Раніше ми писали, як виростити ранню капусту восени, посіявши розсаду в другій половині липня.

Також досвідчений городник розповів, як відновити врожайність огірків після того, як вона почала знижуватися.

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