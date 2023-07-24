Бабушкина подкормка для свеклы и моркови: вырастет крупной и будет хорошо храниться

Как приготовить "подкормку"

Оказывается, удобрение можно сделать из распространенного сорняка - хвоща полевого.

Для народной подкормки вам понадобится:

хвощ - 100 г

вода - 1 л

Прокипятите на медленном огне в течение 30 минут. После этого дайте раствору настояться в течение 30 минут и разбавьте водой 1/5.

Но осторожно: такую подкормку можно проводить не чаще двух раз за весь сезон.

Говорят, что эта старинная "бабушкина" подкормка не только сделает вашу свеклу и морковь больших размеров, но и будет способствовать хорошему хранению.

Какие сорта свеклы и моркови считаются самыми сладкими

Сладостью отличаются следующие сорта свеклы:

Ранние сорта: Латифа, Кларин

Среднеспелые: Искра, Цезария, Андромеда, Казимир

Поздние: Родерика, Концепт

Среди сортов моркови самыми сладкими считаются: