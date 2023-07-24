Бабушкина подкормка для свеклы и моркови: вырастет крупной и будет хорошо храниться

Морковь и свекла уже созревают, но никогда не поздно вносить подкормку. Тем более, приготовленную по народным, "бабушкиным" рецептам.
Об этом пишет Telegram-канал Дача. Сад та Город.
Оказывается, удобрение можно сделать из распространенного сорняка - хвоща полевого.
Для народной подкормки вам понадобится:
Прокипятите на медленном огне в течение 30 минут. После этого дайте раствору настояться в течение 30 минут и разбавьте водой 1/5.
Но осторожно: такую подкормку можно проводить не чаще двух раз за весь сезон.
Говорят, что эта старинная "бабушкина" подкормка не только сделает вашу свеклу и морковь больших размеров, но и будет способствовать хорошему хранению.
Сладостью отличаются следующие сорта свеклы:
Среди сортов моркови самыми сладкими считаются:
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