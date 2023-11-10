"Бабусин" метод виявився робочим: лікар підтвердив ефективність полоскання носа та горла сіллю

Що показало дослідження

Лікар запропонував 55 дорослим пацієнтам з коронавірусом спробувати промивати ніс та полоскати горло фізрозчином. Він розділив людей на дві групи, перша перевіряла цей метод, використовуючи розчин зі склянки води та близько третини чайної ложки солі. Інша ж полоскала і промивала ніс із горлом рідиною з повною чайної ложкою солі.

Протягом 14 днів пацієнти використовували розчин чотири рази на добу. У результаті виявилося, що у цих людей фіксували значно менше випадків госпіталізації, ніж у тих, хто не полоскав і не промивав носа з ротом.

Як сольовий розчин допомагає при застуді (фото: freepik.com)

Як правильно промивати ніс і полоскати горло

Щоб позбавитися закладеності носа і болю в горлі, розчиніть невелику кількість солі в теплій чистій воді. Ви можете використовувати фізрозчин або кип'ячену воду.

Промивати ніс можна як спеціальними пристроями, так і без них. Варто врахувати, що сольовий розчин не повинен бути занадто міцним, інакше ризикуєте викликати подразнення на слизових оболонках. Щоб полоскати горло, потрібно набрати трохи рідини в рот, закиньте голову і полощіть воду всередині декілька секунд поспіль.

Як полоскати горло та промивати ніс (фото: freepik.com)

Полоскання горла та носа сольовим розчином - що важливо врахувати

Раніше метод полоскання сіллю вже цікавив вчених. Тому нове дослідження викликало бурхливі обговорення. Експерти зазначають, що пацієнтам з високим кров'яним тиском не слід полоскати горло солоною водою, оскільки часточки солі можуть потрапити до їхнього організму, що спричинить проблеми.

Крім цього, не варто вважати полоскання горла та промивання носа головним методом лікування. Такий лайфхак лише вторинний спосіб, який допоможе позбутися симптомів. Найважливіше - рекомендації доктора, вакцинація та прийом ліків, які вам має виписати виключно лікар.