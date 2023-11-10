"Бабушкин" метод оказался рабочим: врач подтвердил эффективность полоскания носа и горла солью

Что показало исследование

Врач предложил 55 взрослым пациентам с коронавирусом попробовать промывать нос и полоскать горло физраствором. Он разделил людей на две группы, первая проверяла этот метод, используя раствор из стакана воды и около трети чайной ложки соли. Другая же полоскала и промывала нос с горлом жидкостью с полной чайной ложкой соли.

В течение 14 дней пациенты использовали раствор четыре раза в сутки. В итоге оказалось, что у этих людей фиксировали куда меньше случаев госпитализации, чем у тех, кто не полоскал и не промывал нос со ртом.

Как солевой раствор помогает при простуде (фото: freepik.com)

Как правильно промывать нос и полоскать горло

Чтобы избавиться от заложенности носа и боли в горле, растворите небольшое количество соли в теплой чистой воде. Вы можете использовать физраствор или же кипяченую воду.

Промывать нос можно как специальными приспособлениями, так и без них. Стоит учесть, что солевой раствор не должен быть слишком крепким, иначе вы рискуете вызвать жжение на слизистых оболочках. Чтобы полоскать горло, нужно набрать немного жидкости в рот, запрокиньте голову и полощите воду внутри себя несколько секунд подряд.

Как полоскать горло и промывать нос (фото: freepik.com)

Полоскание горла и носа солевым раствором - что важно учесть

Ранее метод полоскания солью уже интересовал ученых. Поэтому новое исследование вызвало бурные обсуждения. Эксперты отмечают, что пациентам с высоким кровяным давлением не следует полоскать горло соленой водой, так как частицы соли могут попасть в их организм, что вызовет проблемы.

Помимо этого, не стоит считать полоскание горла и промывание носа главным методом лечения. Такой лайфхак лишь вторичный способ избавиться от симптомов. Самое важное - рекомендации врача, вакцинация и осознанный прием лекарств, которые вам должен выписать исключительно доктор.