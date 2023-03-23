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"Бабусин" метод для цвітіння кімнатних квітів: додайте всього 10 крапель

Як зробити цвітіння кімнатних рослин пишним (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Добриво для кімнатних рослин можна приготувати не витрачаючись особливо і без спеціальних замовлень у квіткових магазинах. Пропонуємо зробити "підсилювач цвітіння" з відомого аптечного засобу, який коштує копійки.

Про це пише Telegram-канал Квіти і рослини.

Мова йде про звичайну касторку

Фахівці стверджують, що проста аптечна касторка (рицинова олія) - прекрасне добриво для кімнатних рослин.

Потрібно розвести 1 ч. л. (10 крапель) олії в 1 л води і полити отриманим розчином квіти.

Підживлення можна проводити на початку активної вегетації (для більшості рослин - це кінець зими - перша половина весни). Наприклад, починаючи з лютого (1 раз) і кілька разів в березні, щоб рослина набрала силу для гарного цвітіння.

Коштує касторка в аптеці до 30 грн за 30 мл.

Кімнатні рослини будуть гарно квітнути з таким добривом (фото: pixabay)

Як зрозуміти, що рослина потребує підживлення

  • Ріст вазона сповільнюється навіть в періоди вегетації. Кожен новий листок дрібніший за старий.
  • Стебла рослини ослаблюються і витягуються.
  • Нове листя відрізняється за забарвленням - занадто світле, має нехарактерну забарвленість або плямистість.
  • Квітки дрібні, слабо розвиваються, бутони обпадають або рослина взагалі перестає викидати бутони, хоча зараз час її цвітіння.
  • Рослина втрачає імунітет до захворювань і шкідників.

Раніше ми писали, як правильно поливати фіалку, щоб вона квітнула цілий рік на вашому підвіконні.

Крім того читайте, як виростити вдома кімнатну троянду.

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