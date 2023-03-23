"Бабусин" метод для цвітіння кімнатних квітів: додайте всього 10 крапель

Мова йде про звичайну касторку

Фахівці стверджують, що проста аптечна касторка (рицинова олія) - прекрасне добриво для кімнатних рослин.

Потрібно розвести 1 ч. л. (10 крапель) олії в 1 л води і полити отриманим розчином квіти.

Підживлення можна проводити на початку активної вегетації (для більшості рослин - це кінець зими - перша половина весни). Наприклад, починаючи з лютого (1 раз) і кілька разів в березні, щоб рослина набрала силу для гарного цвітіння.

Коштує касторка в аптеці до 30 грн за 30 мл.

Кімнатні рослини будуть гарно квітнути з таким добривом (фото: pixabay)

Як зрозуміти, що рослина потребує підживлення