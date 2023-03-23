"Бабусин" метод для цвітіння кімнатних квітів: додайте всього 10 крапель

Добриво для кімнатних рослин можна приготувати не витрачаючись особливо і без спеціальних замовлень у квіткових магазинах. Пропонуємо зробити "підсилювач цвітіння" з відомого аптечного засобу, який коштує копійки.
Про це пише Telegram-канал Квіти і рослини.
Фахівці стверджують, що проста аптечна касторка (рицинова олія) - прекрасне добриво для кімнатних рослин.
Потрібно розвести 1 ч. л. (10 крапель) олії в 1 л води і полити отриманим розчином квіти.
Підживлення можна проводити на початку активної вегетації (для більшості рослин - це кінець зими - перша половина весни). Наприклад, починаючи з лютого (1 раз) і кілька разів в березні, щоб рослина набрала силу для гарного цвітіння.
Коштує касторка в аптеці до 30 грн за 30 мл.
Кімнатні рослини будуть гарно квітнути з таким добривом (фото: pixabay)
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