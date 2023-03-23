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"Бабушкин" метод для цветения комнатных растений: добавьте всего 10 капель

Как сделать цветение комнатных растений пышным (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Удобрение для комнатных растений можно приготовить не тратясь особенно и без специальных заказов в цветочных магазинах. Предлагаем сделать "усилитель цветения" из известного аптечного средства, которое стоит копейки.

Об этом пишет Telegram-канал Квіти і рослини.

Речь идет об обычной касторке

Специалисты утверждают, что простая аптечная касторка (касторовое масло) - прекрасное удобрение для комнатных растений.

Необходимо развести 1 ч. л. (10 капель) масла в 1 л воды и полить полученным раствором цветы.

Подкормку можно проводить в начале активной вегетации (для большинства растений - это конец зимы - первая половина весны). Например, начиная с февраля (1 раз) и несколько раз в марте, чтобы растение набрало силу для хорошего цветения.

Стоит касторка в аптеке до 30 грн за 30 мл.

Комнатные растения будут хорошо цвести с таким удобрением (фото: pixabay)

Как понять, что растение нуждается в подкормке

  • Рост вазона замедляется даже в периоды вегетации. Каждый новый листок мельче старого.
  • Стебли растения ослабляются и вытягиваются.
  • Новые листья отличаются по окрасу - слишком светлые, имеют нехарактерную окрашенность или пятнистость.
  • Цветки мелкие, слабо развивающиеся, бутоны опадают или растение вообще перестает выбрасывать бутоны, хотя сейчас время его цветения.
  • Растение теряет иммунитет к заболеваниям и вредителям.

Раньше мы писали, как правильно поливать фиалку, чтобы она цвела круглый год на вашем подоконнике.

Кроме того, читайте, как вырастить дома комнатную розу.

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