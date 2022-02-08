Бабка из булки: быстрый, вкусный и недорогой пирог по рецепту берегини украинской кухни

Бабка - популярный некогда пирог, который наши мамы и бабушки готовили из теста, булки, макарон, даже из риса. Предлагаем испечь бабку по старому рецепту, а за основу взять обычный батон.

Секреты приготовления мы позаимствовали из самой известной украинской кулинарной книги Дарии Цвек, "Солодке печиво".

Ингредиенты:

150 г булки (батона),

0,5 стакана молока,

0,5 стакана сметаны,

4 яйца,

100 г сахара

50 г сливочного масла

50 г орехов

50 г изюма (или вишневого варенья без сиропа)

Пошаговое приготовление бабки

Нарежьте булку и намочите в молоке. Желтки разотрите с сахаром и растопленным маслом, добавьте намоченную булку, перетрите. Добавьте варенье (или изюм), рубленные орехи, влейте сметану, взбитые в пену белки, перемешайте. Залейте массу в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой духовке около 35 минут.

Дарья Цвек - автор украинских кулинарных бестселлеров, берегиня украинской кухни

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".

В частности, книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз.