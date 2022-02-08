Бабка из булки: быстрый, вкусный и недорогой пирог по рецепту берегини украинской кухни

Бабка - популярный некогда пирог, который наши мамы и бабушки готовили из теста, булки, макарон, даже из риса. Предлагаем испечь бабку по старому рецепту, а за основу взять обычный батон.
Секреты приготовления мы позаимствовали из самой известной украинской кулинарной книги Дарии Цвек, "Солодке печиво".
Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".
В частности, книгу "Солодке печиво" переиздавали девять раз.
Ранее мы писали, как приготовить вкуснейший кофе по рецепту Дарии Цвек.