Бабка з булки: швидкий, смачний і недорогий пиріг за рецептом берегині української кухні

Бабка - популярний колись пиріг, який наші мами і бабусі готували з тіста, булки, макаронів, навіть з рису. Пропонуємо спекти бабку за старим рецептом, а за основу взяти звичайний батон.
Секрети приготування ми запозичили з найвідомішої української кулінарної книги Дарії Цвєк, "Солодке печиво".
Дар'я Яківна Цвєк (1909-2004) - автор ряду популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони отримували престижні нагороди премії "Книга року".
Зокрема, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів.
Раніше ми писали, як приготувати смачну каву за рецептом Дарії Цвєк.