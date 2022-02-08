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Бабка з булки: швидкий, смачний і недорогий пиріг за рецептом берегині української кухні

Автор: Світлана Мащенко

Бабка - популярний колись пиріг, який наші мами і бабусі готували з тіста, булки, макаронів, навіть з рису. Пропонуємо спекти бабку за старим рецептом, а за основу взяти звичайний батон.

Секрети приготування ми запозичили з найвідомішої української кулінарної книги Дарії Цвєк, "Солодке печиво".

Інгредієнти:

  • 150 г булки (батона),
  • 0,5 склянки молока,
  • 0,5 склянки сметани,
  • 4 яйця,
  • 100 г цукру
  • 50 г вершкового масла
  • 50 г горіхів
  • 50 г родзинок (або вишневого варення без сиропу)

Покрокове приготування бабки

  1. Наріжте булку і намочіть в молоці.
  2. Жовтки розітріть з цукром і розтопленим маслом, додайте намочену булку, перетріть.
  3. Додайте варення (або родзинки), рубані горіхи, влийте сметану, збиті в піну білки, перемішайте.
  4. Залийте масу в змащену маслом форму і випікайте в розігрітій духовці близько 35 хвилин.

Дар'я Цвєк - авторка українських кулінарних бестселерів, берегиня української кухні

Дар'я Яківна Цвєк (1909-2004) - автор ряду популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони отримували престижні нагороди премії "Книга року".

Зокрема, книгу "Солодке печиво" перевидавали дев'ять разів.

Раніше ми писали, як приготувати смачну каву за рецептом Дарії Цвєк.

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