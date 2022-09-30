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Бабье лето отменяется? Синоптики обновили прогнозы погоды

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Пятница 30 сентября 2022 16:00
Бабье лето отменяется? Синоптики обновили прогнозы погоды Фото: Погода в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни радовать будет не всех жителей страны. Ожидалось, что с первых дней октября большинство областей накроет теплой и солнечной погодой, но увы - свежие прогнозы синоптиков совсем другие.

Когда же в Украине будет потепление и бабье лето - читайте в материале ниже.

По прогнозам народных синоптиков, настоящее тепло в середине осени стоит ждать в середине первой декады октября. В книге Леонида Горбаня сказано, что потепление и ясная погода придет только после 4 октября и продержится до 17 октября.

По прогнозу Владимира Деркача, начало октября будет прохладным и дождливым. А бабье лето придет позже, но продержится до 14 октября. Потом начнет холодать по ночам, но дневная температура будет опускаться постепенно.

Бабье лето отменяется? Синоптики обновили прогнозы погоды

Скриншот

Как сообщает "Погодный радар", в конце этой недели высокая температура воздуха возможна только в южной части Украины. Остальные области будут находиться между холодными и теплыми воздушными массами, поэтому там будет прохладнее. Также на севере, западе, в центре и на востоке ожидается сильная облачность и частые дожди.

"Начиная с воскресенья заметно похолодает, сначала на западе, севере страны, а потом и на остальной территории. Похолодание будет сопровождаться осадками, которые могут быть сильнее в северных, западных и восточных районах. На юге возможны грозы. В некоторых районах может выпасть более 40-50 мм осадков", - прогнозируют синоптики.

Бабье лето отменяется? Синоптики обновили прогнозы погодыБабье лето отменяется? Синоптики обновили прогнозы погоды

Скриншоты

Первая неделя октября будет прохладной, ожидается +10+15 в северной половине страны и +18 +20 на юге. Ожидаются дожди в первой половине недели.

"Первая половина недели следующей недели будет дождливая, а вторая, хоть и прохладная, но без осадков. Похоже, что бабье лето, если и порадовало украинцев теплом, то не слишком долго. Остается надежда, что еще одна волна потепления в октябре все-таки будет", - говорится в прогнозе.

Бабье лето отменяется? Синоптики обновили прогнозы погоды

Карта погоды в Киеве на октябрь

Кстати, ранее мы сообщали о том, какую погоду синоптики обещают украинцам до конца осени.

А также мы рассказывали о том, какой прогноз погоды дают на октябрь 2022.

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