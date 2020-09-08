Бабье лето уже на пороге: синоптики рассказали, где в Украине потеплеет

Погода в Украине снова улучшится и синоптики прогнозируют первое бабье лето этой осенью. Однако теплая погода продлится всего несколько дней, а потом снова температура опустится.

На Украину надвигается антициклон, который принесет солнечную и теплую погоду. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Если вы до сих пор не знаете, что такое "бабье лето" и как оно идеально выглядит, дождитесь завтрашнего дня и увидите. Этот антициклон – руки в бок от Азорских островов через Португалию, через Западную, Центральную Европу аж до Восточной, до Украины. 9 сентября в Украине везде – антициклон, сухая солнечная погода", - рассказала синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что температура воздуха будет теплой и комфортной практически во всех регионах страны.

"Температура воздуха +20 +25 градусов, на Юге и местами в центральной части +25 +29 градусов. Однако ночи – явно осенние, свежие, ставьте ночью уже окно на режим форточки", - предупредила Диденко.

В Киеве 9 сентября ожидается солнечная погода и комфортная температура, от +23 до +24 градусов. Синоптик сообщила, что потепление будет коротким и в конце недели снова похолодает.

"В четверг потеплеет до +26 +27 градусов, в пятницу снова похолодает, а на выходных в столице будет солнечно, комфортно и тепло, +23 +25 градусов", - добавила Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине не одно, а два бабьих лета.

А также мы писали о том, что синоптики предупредили о грозах и сильном штормовом ветре.